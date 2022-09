Viele Schritte, um klimaneutral zu werden

Beirat legt Entwurf für das Arbeitsprogramm der kommenden zwei Jahre vor. Privatleute und Unternehmen sind ebenfalls gefordert. Dabei sind Hürden zu überwinden.

20.09.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Der Ausbau der Fernwärme, um städtische Gebäude zu beheizen, ist nur ein Punkt auf der Liste. 26 Ideen hat der Klimaschutzbeirat jetzt empfohlen, um in den Jahren 2023/’24 voranzukommen in Richtung Klimaneutralität. 2035 sollen 90 Prozent des Kemptener Energiebedarfs aus erneuerbaren Quellen gewonnen werden. Da stehen einige Hürden im Weg.

Entscheidend sei es, Unternehmen und Bürgerschaft für die Prozesse zu gewinnen. Die Stadt könne zwar das Vorbild geben und Rahmenbedingungen für klimafreundliche Wohn- und Gewerbegebiete setzen. „Umsetzen müssen es aber die Eigentümer“, sagte Baureferent Tim Koemstedt.

Kinder und Jugendliche sollen die Gedanken weitertragen

Im kommenden „Jahr der Nachhaltigkeit“ sollen beispielsweise Kampagnen zum Lebensstil den Nachhaltigkeitsgedanken bei den Bürgerinnen und Bürgern verfestigen. Unverzichtbar sei, in Schulen und Kindergärten für die Umweltideen zu sensibilisieren. Die Kinder und Jugendlichen sollen die Klima-Gedanken in die Familien tragen. Sutt- und Fürstenschule starten im aktuellen Schuljahr Richtung Klimaschule, mindestens eine weitere soll gewonnen werden bis 2024. Das Vorbild des Klimakindergartens in Heiligkreuz soll ebenfalls Nachahmer finden.

Statt des schwach nachgefragten Förderprogramms zur Altbausanierung setze man eher auf qualifizierte Baubegleitung. Die steht bei Bauwerbern hoch im Kurs. Eine „symbolische“ Förderung durch die Stadt, also mit Kleinbeträgen, ist angedacht für Käufer von Photovoltaik-(PV)-Elementen fürs Dach oder den Balkon. In dem Bereich ist allerdings die Nachfrage zurzeit extrem hoch. Wer Paneele bekommt, wartet oft ewig auf nötiges Zubehör wie Wechselrichter.

500 Fußballfelder voller PV-Anlagen wären nötig für Klimaneutralität

Thomas Kempten „Ein bisschen eiern wir noch herum“, räumte KlimaschutzmanagerWeiß ein, was die Indikatoren für erfolgreiche Maßnahmen angeht. Veränderungen festzustellen sei manchmal schon deshalb schwierig, weil die Basisgrößen sich schlecht fassen ließen. Beispiel PV-Anlagen: Die Steigerung ihrer Anzahl allein macht es nicht aus. Es geht auch um die erreichbare Leistung. Professor Martin Steyer berichtete aus einer Untersuchung, dass für ein klimaneutrales500 Fußballfelder voller PV-Anlagen und über 50 Windräder notwendig wären. Das verdeutliche die Notwendigkeit für alle, sich bei Einsparungen zu beteiligen.

Die jetzt vorgestellten Programmpunkte seien so gewählt, dass auch schnelle Effekte möglich werden. Ausschließlich die Riesenaufgaben anzugehen, sei in der ersten Phase nicht zu schaffen. Kempten spiele andererseits mit dem Programm Smart City sowie Akteuren wie AÜW, ZAK, Sozialbau, Kemptener Kommunalunternehmen „bei der „Daueraufgabe in einer guten Liga“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

Kemptener Klimaschutzprogramm für die Jahre 2023 und ’24

Einige Maßnahmen sind bereits begonnen, andere sollen starten. Die Auswertung der Erfolge ist in regelmäßigen Abständen Teil des Programms.