Kreuzthal, Eschach, Wirlings und Ahegg: Der einzige Kandidat für die Buchenberger Bürgermeisterwahl Toni Barth erklärt, was er in den Ortsteilen umsetzen will.

27.02.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Am 13. März wählen die Buchenberger ihren Bürgermeister. Zur Wahl steht nur Amtsinhaber Toni Barth (CSU) – für seine vierte Amtszeit. Vorab fühlen wir dem 58-Jährigen zu verschiedenen Themen auf den Zahn. Heute geht es um seine Pläne für die Ortsteile.