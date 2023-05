Von Hof zu Hof: Dememter-Landwirte gestalten Wanderweg bei Haldenwang

Vier Betriebe in Haldenwang stellen ihre Demeter-Bewirtschaftung auf einem Themenweg vor. Unterwegs gibt es Informationen und Produkte direkt von den Erzeugern.

20.05.2023 | Stand: 11:30 Uhr

„Von Hof zu Hof“ führt ein neuer Themenweg in Haldenwang. Ausgehend vom Sportzentrum verläuft die Route zu den vier Demeter-Betrieben der Familien Epp, Schneid, Schäffeler und Hiemer. Unterwegs gibt es Informationen rund um die biologisch-dynamische Landwirtschaft.

Vier Demeter-Betriebe gestalten Wanderweg zwischen Börwang und Haldenwang

Zwei der Bauernhöfe arbeiten schon seit 34 Jahren nach den Demeter-Richtlinien. Der älteste Bio-Verband Deutschlands propagiert eine lebendige Kreislaufwirtschaft. Demnach werden nur so viele Tiere gehalten, die der jeweilige Hof auch ernähren kann. EU-Öko-Vorgaben würden dabei weit übertroffen, sagen die Verantwortlichen. Gentechnik lehnen sie ab.

Aus der besonderen Konstellation mit vier Betrieben in einer Gemeinde entstand die Idee, sie mit einem Rundwanderweg zu verbinden. Es gab viel zu bedenken, sagt Xaver Schneid, einer der Initiatoren. Angefangen vom Wegeverlauf über die Gestaltung der Wanderwegweiser bis hin zur Webseite und den Informationstafeln.

Auch die Finanzierung war zu regeln. Sechs Firmen haben sich bereit erklärt, das Projekt zu fördern. Unterstützung kam auch von der Gemeinde und dem Demeterverband.

Gspräche über Nachhaltigkeit und Wirtschaftsweise zwischen Bauern und Wanderern

Den Initiatoren zufolge ist dies der erste Demeter-Themenweg in Deutschland. Die Info-Tafeln an den Höfen geben Auskunft etwa über die Hörner der Rinder, biologisch-dynamische Präparate und die Entstehung der Demeter-Landwirtschaft.

Nicht zuletzt durch die Klimadiskussion sei der Stellenwert von Urlaub und Erholung in der eigenen Region deutlich gestiegen. Ein nachhaltiges regionales Erholungsangebot für die ganze Familie soll entstehen, auch mit Blick auf einen gewissen Ausgleich zum reichen touristischen Angebot im südlichen Oberallgäu.

Gesunde regionale Lebensmittel haben längst ihre Abnehmer gefunden. Die vier beteiligten Höfe bieten Produkte in Direktvermarktung an. Gleichzeitig hoffen die Landwirtinnen und Landwirte auf zusätzlichen Umsatz. Ein weiteres Ziel ist, dass Wanderer mit den Bauersleuten ins Gespräch kommen und dabei Inhalte der speziellen Wirtschaftsweise, aber auch einer ökologisch nachhaltigen Landwirtschaft im Allgemeinen, vermittelt werden können.

Demeter-Weg in Haldenwang führt an Einkehrorten vorbei

Nicht zuletzt stärke der Themenweg das Image der Landwirtschaft allgemein sowie der Demeter-Prinzipien. In Haldenwang gibt es einen Bioladen (Naturecke) und zwei Gasthöfe (Sonne und Spoze-Restaurant), die entweder direkt am Weg oder in unmittelbarer Nähe liegen. Beide Gastwirte haben sich bereit erklärt, Produkte der örtlichen Demeter-Höfe in ihre Speisekarte aufzunehmen.