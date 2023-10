Warum wählen junge Leute AfD? So ordnet Jugendforscher Schnetzer das U-18-Wahlergebnis ein

AfD liegt bei U-18-Wahl in Kempten vorne. Jugendforscher Simon Schnetzer zeigt sich besorgt. Nun gelte es, Ängste und Bedürfnisse junger Menschen ernstzunehmen.

04.10.2023 | Stand: 18:21 Uhr

Die Ergebnisse der U-18-Wahl in Kempten sorgten bei vielen für Verwunderung: Kinder und Jugendliche stimmten bei der Aktion des Bayerischen Jugendrings zu 19,7 Prozent für die AfD. Dahinter lagen CSU (17) und Grüne (11,5). Auch bei der Erststimme lag AfD-Kandidat Andreas Mayer (17,9 Prozent) auf Platz Eins, dicht gefolgt von CSU-Politiker Joachim Konrad (17,6).

Paradox, ordnet Jugendforscher Simon Schnetzer aus Kempten ein. Stehe diese Generation doch für „Wokeness“ – setzt sich demnach eher gegen Rassismus ein und für Umweltschutz. Schnetzer: „Und doch scheinen konservative Standpunkte gut anzukommen.“

Krieg, Inflation, Klimakrise: Junge Menschen haben viele Sorgen

Dass mit der AfD eine Partei unter jungen Menschen beliebt ist, die wegen antidemokratischer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, besorgt Schnetzer. Im Frühjahr veröffentlichte der Wissenschaftler eine Studie zur Jugend in Deutschland. Schon damals zeigte sich: Krisen und Sorgen bestimmen die Realität von Kindern und Jugendlichen. Wie können sie sich ein Leben in Wohlstand noch leisten? Was bedeuten Krieg, Inflation, Klimakrise und Corona-Pandemie für die Zukunft?

Junge Menschen sehnten sich nach Sicherheit und Zuversicht, sagt Schnetzer. „Parteien verstehen die Bedürfnisse junger Menschen entweder nicht oder verschließen sich davor.“ Gefragt nach ihrer Parteipräferenz stimmten Unter-18-Jährige in Bayern laut der im Mai veröffentlichen Studie mit 22,5 Prozent für die Grünen, gefolgt von CSU (7,5). AfD, SPD und FDP lagen dahinter gleich auf. Knapp die Hälfte aller Befragten zwischen 14 und 29 Jahren waren laut Schnetzer unentschlossen oder wollten gar nicht wählen.

Moderne Kanäle wie TikTok nutzen Allgäuer Politiker kaum

„Wenn Jugendliche offiziell nicht wählen dürfen, interessieren sie sich weniger“, sagt Schnetzer. Beispiele – etwa Österreich – zeigten, dass sich ein Herabsetzen des Wahlalters positiv auswirke, wenn es mehr Demokratiebildung und Informationsmöglichkeiten bedeutet.

Auch die Art, wie Parteien, Politikerinnen und Politiker informieren, müsse sich ändern. Plakate erforderten, dass Menschen sich aktiv in Eigenarbeit mit Kandidierenden auseinandersetzen. „Auch Instagram reicht als Plattform nicht aus“, sagt Schnetzer. Kinder und Jugendliche nutzten zum Beispiel eher Kurzvideos, die sie je nach deren Interessen erreichen – etwa über das Netzwerk TikTok.

AfD als U-18-Wahl-Sieger überrascht auch Stadtjugendring Kempten

Für junge Menschen, die für die AfD stimmten, sei das auch eine Form des Protests gegen etablierte Parteien, von denen sich viele nicht gehört fühlten, sagt Schnetzer. „Wenn die AfD für diese Menschen offensichtlich die beste Antwort auf Sorgen wie Altersarmut ist, dann ist das ein Problem.“

Der Stadtjugendring Kempten sieht das Wahlergebnis als Auftrag, sich noch mehr für politische Bildungsarbeit einzusetzen, sagt Vorsitzender Thomas Wilhelm. Ein wirkliches Fazit könne man aber erst nach der Landtagswahl am 8. Oktober ziehen. Wilhelm: „Mit so einem starken Ergebnis der AfD bei der U-18-Wahl habe auch ich nicht gerechnet.“