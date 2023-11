Weihnachtsbaum umgekippt - Sturm zerstört Fichte am Forum Allgäu in Kempten

Über Nacht der Schock: Der Weihnachtsbaum auf dem August-Fischer-Platz kippt während eines Sturms plötzlich um. Was das für die Sicherheit bedeutet.

20.11.2023 | Stand: 12:25 Uhr

"Das ist noch nie passiert. Montagfrüh lag der Baum", sagt Ekaterina Avdosyev, Center-Managerin beim Forum Allgäu. Der erst kürzlich aufgestellte Weihnachtsbaum auf dem August-Fischer-Platz ist während eines Sturm in der Nacht auf Montag plötzlich umgekippt. Mittlerweile steht die Fichte aus Sulzberg wieder fest in ihrer Halterung vor dem Forum - um zwei Meter gekürzt.

Umgestürzter Weihnachtsbaum vor dem Forum Allgäu steht wieder

Weniger hoch soll der Baum nun standhafter sein, erläutert Avdosyev. Über mehrere Tage hinweg waren Windböen wohl verantwortlich dafür, dass der Stamm des Weihnachtsbaums brach, vermuten die Verantwortlichen. Fachmännisch gesichert war der Baum laut Avdosyev wie jedes Jahr. Jetzt von vorher 14 Meter auf etwa zwölf Meter gekürzt, soll so etwas nicht noch einmal passieren.

Nachts als der Baum brach, war der sonst so belebte Platz vermutlich leer, sagt Avdosyev. Verletzt wurde niemand. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Sorgen müsse sich niemand machen, der Baum werde von nun an regelmäßig kontrolliert, um möglich Bruchstellen frühzeitig zu entdecken. Avdosyev: "Wir behalten den Baum ganz genau im Blick."

