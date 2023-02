Weihnachtsmarkt Kempten: So fällt das Fazit von Anbietern und Stadträten aus

Der Kemptener Weihnachtsmarkt hat den meisten Anbietern und Stadträten gefallen. Über die Dauer und die Musik gibt es unterschiedliche Meinungen.

Und schon sind wieder über sechs Wochen vergangen, seitdem der letzte Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt geschlürft wurde. Dass es den Budenzauber nach der Pandemie-Pause wieder gab, ließ Händler, Gastronomen, Veranstalter und viele Akteure in der Stadt aufatmen. Mit dem Erfolg zeigten sich die meisten Beteiligten mindestens zufrieden. Aber es wird auch schon über neuen Ideen für 2023 gebrütet.

Ergebnisse aus einer Händlerbefragung stellte Michaela Waldmann, Leiterin des Kemptener Veranstaltungsbetriebs, im Werkausschuss vor. 23 von 37 Anbietern hätten geantwortet. Und die wollten alle wieder dabei sein vom 29. November bis 22. Dezember 2023.

Vier Wochen Dauer sind manchen zu lange

Organisation und Technik hätten demnach gepasst. Zur Dauer des Markts gingen die Meinungen auseinander. Jeweils etwa ein Viertel empfinde tägliche Öffnungszeiten und vierwöchige Ausdehnung als zu lang. Im Vergleich zu 2019 bewerteten 59 Prozent ihren Geschäftserfolg als gleichbleibend, 18 Prozent verzeichneten sogar mehr Umsatz. Pandemie und Energiekrise hätten sich nicht ausgewirkt, sagten zwei Drittel.

Ein gutes Drittel der Stände war zuletzt von Gastro-Anbietern belegt. Mehr Kunsthandwerk wird von Händlern, Besuchern und Stadträten gewünscht. Aber da gebe es Grenzen, hieß es. Gerade die Anbieter von Schmuck, Glaswaren, festlichen Accessoires und Geschnitztem täten sich schwer, für die vier Wochen überhaupt genug Ware bereitzustellen. Anders als die Wurstbratereien und Punschküchen kämen ihnen kürzere Öffnungszeiten entgegen.

Nicht zum ersten Mal regten Stadträte verschiedener Fraktionen an, bei Handwerksständen die Anbieter durchzuwechseln. Einen Anlauf will die Marktleitung versuchen, allerdings im Wissen, dass sich bei verkürzter Belegung alle Anbieter auf die beiden letzten Wochen bewerben würden.

Keine Ausweitung auf den St.-Mang-Platz geplant

Vom Tisch ist offenbar die Ausweitung des Markts auf den St.-Mang-Platz. Dies war in Corona-Zeiten diskutiert worden, um größere Abstände zu ermöglichen. Anfreunden konnten sich die Stadträte mit dem Vorschlag, einheitliche Tassen einzuführen – mit Rückgabe-Möglichkeit an allen Ständen. Ein gemeinsames Spülzentrum stieß auf weniger Gegenliebe. Die meisten Verkäufer hätten ihre Spülmaschinen direkt am oder im Stand – mit gutem Grund: „Glühwein in eine kalte Tasse einschenken – das ist doch sofort kein Glühwein mehr“, sagte Klaus Knoll (Freie Wähler/ÜP). Hier geht's zu den Terminen für Funkenfeuer

Zur Hintergrundmusik gab es unterschiedliche Gedanken. Nachmittags hätten viele festliche Klänge vermisst. Ein Problem stellten Gema-Gebühren dar, wenn anspruchsvollere Kompositionen aus den Lautsprechern kämen. „Nach 24 Tagen Gema-freier Musik brauchen die Händler psychische Behandlung“, scherzte Helmut Berchtold (CSU). Wenigstens zum Abschluss soll es versöhnlicher klingen. Oberbürgermeister Thomas Kiechle regte erneut einen Termin an für gemeinsames Singen auf dem Rathausplatz.

Krippenweg und Brunnen kommen gut an bei den Besuchern

Festhalten wollen Räte und Verwaltung an der Einbindung der Einkaufsnacht. Insgesamt zeigten sich alle zufrieden mit dem Verlauf in 2022 „unter erschwerten Bedingungen“. Besonders der Krippenweg und der Brunnen hätten viele die Kameras zücken lassen. 7500 Besucher zählte die Krippenschau im Rathaus. 3300 Gäste nutzten das Weihnachtsbähnle.

Berchtold berichtete aus dem Kreis seiner Busunternehmer-Kollegen, dass Kempten nicht umsonst vier Wochen fix gelistet sei. „Die sagen alle, dass auf dem Rathausplatz einer der schönsten Weihnachtsmärkte steht.“ Nicht zu unterschätzen sei die positive Wirkung der vielen Besucher auf den Einzelhandel.

