Glühweinparty, Alphornbläser und Nikolaus: Das ist der Weihnachtsmarkt in Buchenberg

Der Weihnachtsmarkt in Buchenberg (Oberallgäu) hat 2023 an drei Tagen ein gut gefülltes Programm zu bieten. Alle Infos zu Termin und Öffnungszeiten.

20.11.2023 | Stand: 08:43 Uhr

Im Oberallgäuer Markt Buchenberg findet der Weihnachtsmarkt dieses Jahr zum zweiten Mal auf dem Schulhof und in der Aula der Grund- und Mittelschule statt. Dort ist Besucherinnen und Besuchern Einiges geboten: Von Marktständen mit Adventsgestecken und Schmuck über deftige Schmankerl bis hin zu heißen Wintergetränken wie einer Feuerzangenbowle ist alles mit dabei.

Steckbrief: Der Weihnachtsmarkt in Buchenberg auf einen Blick

Name: Weihnachtsmarkt in Buchenberg

Ort: 87474 Buchenberg, Schulhof und Aula der Grund- und Mittelschule Buchenberg, Schulstraße 9

Termin: 1. bis 3. Dezember 2023

Umfang: Marktstände, Musik, Nikolaus, Auftritte, Kinderprogramm

Weihnachtsmarkt in Buchenberg 2023: Termin und Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt in Buchenberg eröffnet am ersten Adventswochenende und kann zu folgenden Uhrzeiten besucht werden:

Freitag, 1. Dezember, ab 19 Uhr

Samstags, 2. Dezember, von 14 Uhr bis 20 Uhr

Sonntag, 3. Dezember, von 12 Uhr bis 17 Uhr

Dieses Programm ist beim Weihnachtsmarkt 2023 in Buchenberg geboten

Wie bereits im Vorjahr startet der Weihnachtsmarkt in Buchenberg am Freitagabend des 1. Dezember mit einer Glühweinparty inklusive DJ. Am Wochenende gibt es dann ein adventliches Rahmenprogramm mit Musikauftritten und Nikolausbesuchen. Außerdem gibt es ein gesondertes Kinderprogramm, das vor allem Familien interessieren dürfte.

Programm am Freitag, 1. Dezember:

ab 19 Uhr: Glühweinparty mit DJ

Programm am Samstag, 2. Dezember:

14 Uhr: Eröffnung mit Alphornbläsern

15 Uhr: Auftritt des Schulchors

15.30 Uhr: Weihnachts-Hip-Hop der Schule

16 Uhr: Auftritt der Jugendkapelle Buchenberg

16.30 Uhr: Auftritt des Kindergartenchors der Vorschulkinder

17 Uhr: Einzug des Nikolauses

Kinderprogramm: 14 bis 16.30 Uhr "Himmelspostamt" Weihnachtsgeschichten in der Bücherei (max. zehn Kinder gleichzeitig) und 14 bis 18 Uhr "Waldkindergarten bastelt" Basteln mit Naturmaterialien

Programm am Sonntag, 3. Dezember:

13 Uhr: Programm der Musikkapelle Buchenberg

14 Uhr: Programm des Gesangsvereins Buchenberg

15.15 bis 15.45 Uhr: Auftritt der Musikschule Hermine Weixler

16 Uhr: Einzug des Nikolauses

Kinderprogramm: 13 bis 15.30 Uhr "Himmelspostamt" Weihnachtsgeschichten in der Bücherei (max. zehn Kinder gleichzeitig) und 12 bis 16 Uhr "Waldkindergarten bastelt" Basteln mit Naturmaterialien

Wann kommt der Nikolaus zum Weihnachtsmarkt in Buchenberg?

Der Nikolaus kommt am Samstag, 1. Dezember 2023, um 17 Uhr auf den Weihnachtsmarkt an der Schule in Buchenberg sowie am Sonntag, 2. Dezember 2023, um 16 Uhr.

Hier kann man in Buchenberg während des Weihnachtsmarkts parken

Um einen möglichst kurzen Weg zum Weihnachtsmarkt an der Buchenberger Grund- und Mittelschule zu haben, gibt es für Autofahrer folgende Parkmöglichkeiten:

