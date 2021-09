Reaktion auf die Terrorbedrohung: Die Ausbildung der Hilfskräfte wurde erweitert. Die Organisationen sehen sich gut aufgestellt für „denkbare Szenarien“.

11.09.2021 | Stand: 11:30 Uhr

Die zunehmende Terrorbedrohung hat sich nach 9/11 in den vergangenen Jahren auch bei Anschlägen in Paris, Madrid, London und anderen Städten gezeigt. Staat und Hilfsorganisationen haben darauf reagiert. So hat das bayerische Innenministerium eine „Handlungsempfehlung für Rettungsdienst bei besonderen Einsatzlagen“ – Rebel – verfasst. Dies hat auch Einsatzspektrum, Notfallrettungsmittel und Taktiken bei den Hilfsorganisationen verändert.