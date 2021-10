Nach einem Gespräch mit dem Planungsverband Allgäu stellt der Bürgermeister vorerst doch keinen Antrag, damit Durach Windkraftanlagen einrichten kann.

12.10.2021 | Stand: 17:18 Uhr

Ergebnis des Treffens: Der Regionale Planungsverband müsse den Antrag Durachs aktuell abweisen. „Das liegt nicht an uns, sondern an der Gesetzgebung“, sagt Bosse. Die favorisierten Standorte östlich der Autobahn zählen im Regionalplan zu den Windkraft-Ausschlussgebieten. Das hat laut Bosse natur- und artenschutzrechtliche Gründe. So leben im Kempter Wald zum Beispiel seltene Schwarzstörche und Wespenbussarde. Weitere Hürde sei, dass die Gebiete zur Moorallianz gehören, die Windkraft ausschließt.