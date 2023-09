"Zum Kapitel" in Wiggensbach: Wirtshaus steht leer, Jugendtreff zieht ein

Die Suche nach neuen Pächtern für den Gasthof „Zum Kapitel“ läuft. Doch auch ohne Wirtsleute tut sich etwas: Jugendliche sollen dort Raum für Projekte finden.

03.09.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Bier oder Spezi, Kässpatzen oder Salatbowl kommen im Gasthof „Zum Kapitel“ in Wiggensbach aktuell nicht auf den Tisch. Im Juli kündigte das Pächterpaar Esada Muharemovic und Paul van Son seinen Rückzug an. Und doch: Leer steht das Wirtshaus auch im Moment nicht. Im Herbst soll im dortigen Saal eine Theateraufführung stattfinden, zum Ende der Sommerferien zieht der Jugendtreff ein. Wie es in dem Traditionshaus weitergeht.

