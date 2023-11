Zwei Allgäuer Pianisten unterwegs in einem bizarren Land

Oft spielen die Pianisten Marcel Dorn und Stephan Weh fürs Auswärtige Amt – diesmal im kuriosen Turkmenistan. Sie erlebten dort Erstaunliches.

24.11.2023 | Stand: 07:00 Uhr

Marcel Dorn und Stephan Weh sind immer wieder im Auftrag des Auswärtigen Amtes unterwegs, um Deutschland weltweit positiv darzustellen. 140 Länder haben die beiden Pianisten, die unter dem Namen Pianotainment Klaviermusik zu vier Händen von Barock bis Rock spielen, inzwischen bereist und ungewöhnliche Dinge gesehen. Doch was sie bei ihrer jüngsten Reise in das zentralasiatische Land Turkmenistan und beim Konzert in der Hauptstadt Aschgabat erlebten, ließ die weit gereisten Allgäuer Musiker gehörig staunen.

