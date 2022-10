Zwei Feuerwehr-Autos aus Kempten für die Ukraine

In Kempten sind die 30 Jahre alten Modelle nicht mehr für den Einsatz geeignet. Im Kriegsgebiet können sie noch für Jahre gute Dienste leisten.

10.10.2022 | Stand: 05:35 Uhr

Hilfe für die Ukraine – wer nun an Lebensmittel, Kleidung oder gar Waffen denkt, liegt diesmal falsch. Aus Kempten gehen demnächst besondere Spenden auf die Reise: Zwei Löschfahrzeuge sind auf ihr Altenteil hin bestimmt für Einsätze im kriegsgebeutelten Land. Den strengen deutschen Vorschriften entsprechen die Einsatzwagen nicht mehr.

Die Stadtteilfeuerwehren St. Lorenz und Leubas haben die Feuerwehrwagen ausgemustert. „Sie sind beide um die 30 Jahre alt“, sagte Sicherheitsreferent Wolfgang Klaus im Finanzausschuss. Nach den strengen deutschen Vorgaben seien sie für den Einsatz nicht mehr geeignet. Zudem gebe es kaum noch Ersatzteile für die Iveco-Magirus-Modelle. Bei den Löschgruppen 14 und 15 sind die Nachfolge-Fahrzeuge bereits in Dienst gestellt und bereit für den Einsatz. Lesen Sie auch: Die Kemptener Feuerwehr warnt vor dem Einsatz von Teelichtöfen.

Für die Kemptener Feuerwehr-Fahrzeuge würde es geschätzt 10.000 Euro geben

Ausgesonderte Fahrzeuge oder Gerätschaften wurden bisher oft auf der öffentlichen Plattform „Zollauktion“ versteigert. Nach Schätzungen wären für die Kemptener Löschfahrzeuge noch jeweils etwa 10.000 Euro zu erlösen. Feuerwehren pflegen ihr Material und halten es instand. So seien die Wagen „in einem alterstypischen Zustand“. Bei Bastlern stehen die „roten Flitzer“ hoch im Kurs. Sie rüsten sie gern um zu Expeditionsfahrzeugen oder zu Wohnmobilen.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs gibt es allerdings eine Alternative zur finanziellen Verwertung: Der Landesfeuerwehrverband organisiert Hilfstransporte. Dabei werden ältere und ausgesonderte Fahrzeuge den ukrainischen Feuerwehren überlassen. Dort könnten sie noch für Jahre gute Dienste leisten. So biete es sich nun an, sich über eine Sachspende an der Aktion zu beteiligen. Die Stadtbrandinspektion unterstützt die Idee.

Kemptener Stadträte im Ausschuss stimmen einhellig für die solidarische Aktion

Die Gemeindeordnung lässt die Überlassung von Gemeindevermögen zu, wenn dies „zur Erfüllung von Gemeindeaufgaben oder herkömmlichen Anstandspflichten“ erfolgt. Das bayerische Innenministerium hat bereits im März signalisiert, dass es Spenden von Kommunen im Rahmen eines solidarischen Zusammenstehens in einer Krisensituation als zulässig ansieht. „Im Hinblick auf die große Not der ukrainischen Bevölkerung ist eine großzügige Auslegung der kommunalrechtlichen Vorschriften gut vertretbar“, heißt es in einem Schreiben.

Im Finanzausschuss gab es allseits Lob für die Initiative. Beispiele aus der Vergangenheit hätten gezeigt, dass auf diese Weise in anderen Ländern große Hilfe geleistet werden kann – mit übersichtlichen Beträgen. Einhellig stimmten die Stadträte dafür, die Fahrzeuge an den Feuerwehrverband zu überstellen.