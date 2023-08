Zurück in die Bundesliga? Das ist der Allgäuer Topstürmer Kevin Volland im Porträt

Fußball-Star Kevin Volland steht vor einem Wechsel zurück in die Bundesliga zu Union Berlin. Was verdient er, wie tickt seine Familie? Der Allgäuer im Porträt.

17.08.2023 | Stand: 14:08 Uhr

Fußball-Star Kevin Volland aus Marktoberdorf im Ostallgäu steht unmittelbar vor einem Wechsel von der AS Monaco zu Union Berlin. Der Topstürmer würde nach drei Jahren im Ausland damit wieder in die Bundesliga zurückkehren.

Es ist von einer Ablösesumme von vier Millionen Euro die Rede, dazu seien 1,5 Millonen Euro Zusatzzahlungen drin. Der 31-Jährige, der in Marktoberdorf geboren ist und beim FC Thalhofen das Fußballspielen lernte, kam zuletzt in Frankreich auf 17 Liga-Spiele und drei Tore. Wir stellen den Allgäuer Nationalmannschafts-Star vor.

Kevin Volland - Instagram, Twitter und Steckbrief

Kevin Volland ist auch auf Social Media sehr aktiv. Auf seiner Instagram-Seite erfahren Fans in Fotos vieles über den Fußballer in Action und privat - unter anderem teilt er Fotos von seinem Leben in Monaco. Gleiches gilt für den Facebook-Auftritt des Ex-Stürmers von 1860 München.

Kevin Volland Steckbrief:

Name: Kevin Volland

Kevin Volland Alter: 31

31 Geburtsort: Marktoberdorf

Marktoberdorf Geburtstag: 30. Juli 1992

30. Juli 1992 Sternzeichen: Löwe

Löwe Größe: 1,79 Meter

1,79 Meter Wohnort: Monaco

Monaco Hobbys: Gitarre, Motorradfahren, Golf

Gitarre, Motorradfahren, Golf Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Kinder: zwei

Kevin Vollands Frau: Freundin aus der Schulzeit und heutige Frau Katja

Damit ist auch beantwortet, was viele Fans über den Fußballer privat wissen wollen. Hat Kevin Volland eine Freundin? Ist Kevin Volland verheiratet? Hat er Kinder?

An Pfingsten 2017 gaben sich Katja Fichtl aus Seeg und Kevin Volland das Ja-Wort. Die standesamtliche Trauung fand im engsten Familienkreis im Heimathaus in Pfronten statt. Die kirchliche Hochzeit folgte in Niedersonthofen. Die beiden sind gleich alt, kennen sich seit ihrer Schulzeit und sind seit 14 Jahren ein Paar.

Das Familien-Glück im Hause Volland wurde wenig später perfekt: Kevin und Katja sind Eltern von zwei kleinen Mädchen. Ihre erste Tochter Emilia wurde im März 2018 geboren, Sofia Luisa im Juli 2020.

Kevin Vollands Gehalt: Wie viel verdient der Fußball-Star?

Laut dem Branchen-Insider Transfermarkt.de hat er bei der AS Monaco zuletzt im Monat 300.000 Euro brutto verdient, sein Jahresgehalt dürfte bei 3,6 Millionen Euro. Das Portal bewertet Vollands Marktwert aktuell mit 8 Millionen Euro. Sein höchster Wert während seiner Profi-Karriere lag bei 35 Mio.

Der Stürmer wechselte nach vielen Jahren in der Bundesliga 2020 in die französische Ligue 1 zur AS Monaco und blühte dort unter dem ehemaligen FC-Bayern-Trainer Niko Kovac zunächst auf. Volland erzielte in seiner ersten Saison 18 Tore und acht Assists in 40 Pflichtspielen für die Monegassen. Im vergangenen Jahr lief es dann nicht mehr so gut.

Kevin Vollands Karriere: Es begann beim FC Thalhofen und dem FC Memmingen

Für diese Vereine war Kevin Volland bislang aktiv:

1995 - 2005: FC Thalhofen

2005 - 2006: FC Memmingen

2006 - 2007: TSG Thannhausen

2007 - 2011: TSV 1860 München (alle Nachwuchs)





(alle Nachwuchs) 2010 - 2012: TSV 1860 München (alle nachfolgend Herren)

(alle nachfolgend Herren) 2012 - 2016: TSG 1899 Hoffenheim

2016 - 2020: Bayer 04 Leverkusen

2020 - 2023: AS Monaco

2023 - ...: Union Berlin (?)

2015 erzielte Kevin Volland nach nur neun Sekunden das bislang schnellste Tor der Bundesliga mit seinem Treffer für Hoffenheim gegen den FC Bayern München. Er teilt sich den Rekord mit dem Leverkusener Karim Bellarabi (ebenfalls nach neun Sekunden).

Kevin Vollands Familie - Sport, Eishockey und Fußball

Sport liegt tief im Familien-Gen der Vollands. Kevins Vater Andreas Volland war ein erfolgreicher Eishockey-Profi. Der Pfrontener spielte unter anderem bei der Weltmeisterschaft 1993 in der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Auch Kevin Volland selbst spielte früher Eishockey beim EV Füssen und galt als vielversprechendes Talent.

Ob er es auch im Eishockey so weit geschafft hätte? "Das weiß ich nicht. Die Körperlichkeit hätte ich bestimmt mitgebracht mit meinem dicken Hintern", sagte er bei einer Pressekonferenz vor der Fußball-EM 2021 lachend.

Kevin Vollands Bruder Robin ist ebenfalls Fußballer, der schon für den FC Memmingen und den TSV Kottern kickte. Letzte Saison spielte Robin Volland beim FC Unterföhring - nun kehrt er zu seinem Heimatverein FC Thalhofen ins Allgäu zurück.