Hier gibt's Kirchweihmärkte und Feste im Allgäu

Bals ist wieder Kirchweih. Doch wann genau findet das Fest statt und welche Städte im Allgäu haben einen Kirchweihmarkt in diesem Jahr?

25.09.2023 | Stand: 12:10 Uhr

In der dritten Woche des Oktobers findet in Bayern und im Allgäu Kirchweih statt. Zwar ist das mehrheitlich eine Tradition, welche in Altbayern und Franken gegangen wird, aber auch hier im Allgäu gibt es Orte, wo Kirchweihmärkte stattfinden. Vor allem die beiden Märkte in Buchloe und Füssen locken die Besucher an. In Füssen ist zugleich noch Verkaufsoffener Sonntag. Darüber hinaus gibt es auch klassische Kirchweihfeste, welche den Tag begleiten. Mancherorts kann das Fest mit Markt auch Tage vorher stattfinden.

Wann ist Kirchweih 2023?

In Bayern wird Kirchweih traditionell am dritten Sonntag des Oktobers gefeiert. 2023 ist somit Kirchweih am 15. Oktober. Im Allgäu sind Kirchweih oder Märkte dazu eher weniger vertreten, aber es gibt sie auch hier und sie begleiten Kirchweih 2023.

Bedeutung: Was verstehen wir unter Kirchweih?

Wie der Name sagt, hat das Fest die Weihe der Kirche zur Feier. Dies ist in Bayern offiziell im Festkalender der Kirchen verankert.

Termine und Zeiten der Kirchweihmärkte 2023 im Allgäu

Die folgenden Märkte und Feste finden an Kirchweih 2023 statt:

Kirchweihmarkt Buchloe (heißt inzwischen Herbstmarkt): 10 bis 17.30 Uhr

(heißt inzwischen Herbstmarkt): 10 bis 17.30 Uhr Kirchweihmarkt Füssen : 9 bis 18 Uhr, von 12 bis 17 Uhr ist auch verkaufsoffener Sonntag

: 9 bis 18 Uhr, von 12 bis 17 Uhr ist auch verkaufsoffener Sonntag Kirchweihfest Probstried: wahrscheinlich wie 2022 nach dem Gottesdienst, welcher um 10.30 Uhr beginnt

Bereits am 1. Oktober findet in Irsee bei Kaufbeuren das Kirchweihfest statt:

Kirchweihfest Irsee: 11 bis 16.30 Uhr

Von Kirchweih zu Kirmes: Herbstmärkte und Jahrmärkte

Da man sich traditionell nach dem Fest der Weihe der Kirche auf dem Marktplatz traf, entstanden die Kirchweihfeste. Das hat sich bis heute gehalten. Teilweise werden auch Volksfeste abgehalten. Vielerorts sind die sogenannten Kirmes Attraktionen. Kirmes ist dabei nur eines der vielen Worte für Kirchweih. In Franken wird auch oft Kerm, Kerba, Kärwa oder Kerwa genutzt.