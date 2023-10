Das sind die Termine für das Bärbele- und Klausentreiben 2023 im Allgäu

Klausen- und Bärbeletreiben 2023 im Allgäu: Jahr für Jahr ziehen gruselig aussehende Gestalten durch die Allgäuer Dörfer. Hier gibt's die Termin-Übersicht.

30.10.2023 | Stand: 16:19 Uhr

Jedes Jahr durchstreifen sogenannte Rumpelklausen die Allgäuer Dörfer. Dieser alte Brauch dient dazu, böse Wintergeister und Dämonen zu vertreiben. In gruseligen Kostümen aus Fell, Geweihen, Hörnern und riesigen Kuhschellen, die bei jedem Schritt scheppern und läuten, ziehen sie lautstark durch die Straßen.

Am Gedenktag der heiligen Barbara verkleiden sich unverheiratete Frauen mit moosbedeckten Masken und verteilen Rutenhiebe an Männer, welche aber glücksbringend sein sollen.

Die Termine zu den Klausen- und Bärbeletreiben 2023.

Klausenmarkt und Umzug im Allgäu am Sonntag, 3. Dezember 2023:

Erkheim von 10 bis 16 Uhr Klausenmarkt und von 14 bis 16 Uhr Klausenumzug auf der Marktstraße

Bärbeletreiben im Allgäu am Montag, 4. Dezember 2023:

Immenstadt - um 19 Uhr Bärbeletreiben auf dem Marienplatz

- um 19 Uhr Bärbeletreiben auf dem Marienplatz Sonthofen - um 18 Uhr Bärbele- und Klausentreiben

- um 18 Uhr Bärbele- und Klausentreiben Rettenberg - um 18:30 Uhr Bärbeletreiben auf dem Spitalplatz

- um 18:30 Uhr Bärbeletreiben auf dem Spitalplatz Bolsterlang - um 18 Uhr Bärbeletreiben

- um 18 Uhr Bärbeletreiben Ettensberg - um 18.30 Uhr Bärbeletreiben

- um 18.30 Uhr Bärbeletreiben Burgberg - um 19 Uhr Bärbeletreiben am Dorfplatz

- um 19 Uhr Bärbeletreiben am Dorfplatz Ofterschwang - um 19 Uhr Bärbeletreiben

- um 19 Uhr Bärbeletreiben Obermaiselstein - um 18 Uhr Bärbeletreiben

- um 18 Uhr Bärbeletreiben Gunzesried - um 18:30 Uhr Bärbeletreiben am Dorfplatz

um 18:30 Uhr Bärbeletreiben am Dorfplatz Weiler - um 18 Uhr Klausen– und Bärbeletreiben auf dem Kirchplatz

Klausentreiben im Allgäu 2023 am Dienstag, 5. Dezember 2023:

Börwang - Klausentreiben auf dem Dorfplatz

- Klausentreiben auf dem Dorfplatz Immenstadt - um 19 Uhr Klausentreiben auf dem Marienplatz

- um 19 Uhr Klausentreiben auf dem Marienplatz Sonthofen - um 18 Uhr Bärbele- und Klausentreiben

- um 18 Uhr Bärbele- und Klausentreiben Rettenberg - um 18:30 Uhr Klausentreiben auf dem Spitalplatz

- um 18:30 Uhr Klausentreiben auf dem Spitalplatz Bolsterlang - um 18 Uhr Klausentreiben in den Ortsteilen Kierwang und Sonderdorf

- um 18 Uhr Klausentreiben in den Ortsteilen Kierwang und Sonderdorf Burgberg - um 19 Uhr Klausentreiben am Dorfplatz

- um 19 Uhr Klausentreiben am Dorfplatz Ofterschwang - um 18 Uhr Klausentreiben mit St. Nikolaus

- um 18 Uhr Klausentreiben mit St. Nikolaus Gunzesried - um 18.30 Klausentreiben am Dorfplatz

- um 18.30 Klausentreiben am Dorfplatz Bihlerdorf - um 18:30 Uhr Klausentreiben am Dorfplatz

- um 18:30 Uhr Klausentreiben am Dorfplatz Weiler - um 18 Uhr Klausen- und Bärbeletreiben auf dem Kirchplatz

Allgäuer Klausentreiben und St. Nikolaus am Mittwoch, 6. Dezember 2023:

Immenstadt - um 19 Uhr Klausentreiben auf dem Marienplatz statt

- um 19 Uhr Klausentreiben auf dem Marienplatz statt Sonthofen - um 18 Uhr Bärbele- und Klausentreiben

- um 18 Uhr Bärbele- und Klausentreiben Bad Oberdorf (Bad Hindelang) - um 18 Uhr Nikolaus und Klausen in der Dorfmitte von Bad Oberdorf

- um 18 Uhr Nikolaus und Klausen in der Dorfmitte von Bad Oberdorf Rettenberg - um 18:30 Uhr Klausentreiben auf dem Spitalplatz

- um 18:30 Uhr Klausentreiben auf dem Spitalplatz Bolsterlang - um 18 Uhr Klausentreiben in den Ortsteilen Kierwang und Sonderdorf

- um 18 Uhr Klausentreiben in den Ortsteilen Kierwang und Sonderdorf Ettensberg - um 19 Uhr Klausentreiben mit St. Nikolaus am Anwesen Bogner-Oßwald

- um 19 Uhr Klausentreiben mit St. Nikolaus am Anwesen Bogner-Oßwald Burgberg - um 19 Uhr Klausentreiben am Dorfplatz

- um 19 Uhr Klausentreiben am Dorfplatz Obermaiselstein - um 18 Uhr Klausentreiben

- um 18 Uhr Klausentreiben Weiler - um 18 Uhr Klausen– und Bärbeletreiben auf dem Kirchplatz

- um 18 Uhr Klausen– und Bärbeletreiben auf dem Kirchplatz Simmerberg - um 17 Uhr Klausentreiben am Dorfplatz

Fehlt ein Bärbele- oder Klausentreiben in der Liste? Gerne können Sie die Veranstaltung per Mail an digitalteam@azv.de melden.

