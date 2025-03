Vier Allgäuer sitzen bei den Koalitionsverhandlungen für die neue Bundesregierung mit am Tisch

Die CSU geht mit den Bundestagsabgeordneten Stephan Stracke und Mechthilde Wittmann sowie den Landespolitikern Klaus Holetschek und Eric Beißwenger ins Rennen.

Für die Koalitionsverhandlungen wurden 16 Arbeitsgruppen gebildet. „Nach erst drei Jahren im Bundestag ist es für mich eine tolle Sache, im so wichtigen Bereich Haushalt/Finanzen mitzuverhandeln“, sagt die Oberallgäuer Abgeordnete Mechthilde Wittmann. Auch der bayerische Finanzminister Albert Füracker sitzt hier für die CSU am Verhandlungstisch.

Auch ein aktueller Minister ist dabei

Die Christsozialen bieten eine Reihe weiterer Landespolitiker auf. Zum Beispiel den Memminger Klaus Holetschek, der in der Arbeitsgruppe „Gesundheit und Pflege“ sitzt. Vor seiner Berufung zum Fraktionschef im Landtag war er bayerischer Gesundheitsminister. Aktuelles Kabinettsmitglied in München ist Europaminister Eric Beißwenger aus dem Oberallgäu. Bei den Koalitionsverhandlungen vertritt er die CSU in der Arbeitsgruppe „Europa“. Vierter im Bunde ist der langjährige Ostallgäuer Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke. Er ist Teil der Gruppe „Arbeit und Soziales“.

Mechthilde Wittmann Foto: Ralf Lienert

Klaus Holetschek Foto: Ralf Lienert

Stephan Stracke Foto: dpa-Bildfunk

Eric Beißwenger Foto: Ralf Lienert