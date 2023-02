Könnten Hunde die Herden im Allgäu vor Wölfen schützen?

In Bayern werden bisher 20 Herdenschutzhunde eingesetzt. Im Allgäu stoßen die Tiere jedoch auf Ablehnung. Woran das liegt und was das für den Tourismus bedeutet.

15.02.2023 | Stand: 13:56 Uhr

Wölfe tauchen in Bayern immer wieder auf, einige leben dauerhaft hier. Auch bei Allgäuer Landwirten ist die Angst vor den Raubtieren groß. Sie fürchten um ihre Rinder und Schafe. Der Freistaat Bayern hat kürzlich Weidegebiete auf Almen und Alpen festgelegt, in denen ein Herdenschutz zum Beispiel mit elektrischen Zäunen nicht möglich ist. Als Alternative kommen Herdenschutzhunde ins Gespräch. Doch auch die haben nicht nur Vorteile – und stoßen gerade im Allgäu auf Ablehnung.

Etwa 20 Herdenschutzhunde werden derzeit in Bayern eingesetzt, heißt es beim Landesamt für Landwirtschaft (LfL). Die Behörde glaubt, dass die Hunde grundsätzlich für die heimischen Bergregionen geeignet sind. In Ländern wie Spanien, Portugal und Italien werde das praktiziert. Die Eingewöhnung in die Rinderherden könne sich allerdings aufwendig gestalten, sagt ein LfU-Sprecher. Denn im Gegensatz zu Hütehunden (siehe Infobox) sind die Herdenschutzhunde Tag und Nacht fester Teil der Herde und agieren selbstständig. Unbekanntes und Störungen halten sie als Gefahren von der Herde fern. Dazu gehören nicht nur potenzielle Angreifer wie Wölfe, sondern auch Wanderer.

Tourismus-Forscher wollen sich mit Herdenschutzhunden befassen

Wie sich das auf den Tourismus im Allgäu auswirken könnte, ist noch unklar. „Leider liegen uns zur Zeit keine Erkenntnisse aus eigenen oder aus fremden Studien zum Thema Herdenschutzhunde vor“, sagt Alfred Bauer, Leiter des Bayerischen Zentrums für Tourismus und Professor am Fachbereich Tourismus-Management an der Kemptener Hochschule. Man wolle das Thema aber in eine der nächsten Gästebefragungen aufnehmen, kündigt er an.

Konflikte mit dem Tourismus schließt das Landesamt für Landwirtschaft nicht aus. Die Behörde empfiehlt daher, Herdenschutzhunde in Kombination mit Zäunen einzusetzen. Wie viele Bewacher für wie viele zu beschützende Tiere nötig sind, richte sich nach Gelände und Herdengröße. Laut LfU sind Herdenschutzhunde eine verhältnismäßig teure Schutzvariante. Kauf und Aufzucht liegen pro Tier bei etwa 3000 Euro. Der Hund sei in der Regel acht Jahre im Einsatz. Pro Jahr kämen mindestens etwa 1400 Euro Unterhaltskosten hinzu.

Gegen Herdenschutzhunde spricht sich der Alpwirtschaftliche Verein mit Sitz in Immenstadt aus: „Sie funktionieren bei Schafen gut, die als Herde zusammenbleiben, nicht aber bei Rindern“, sagt ein Sprecher. Entsprechend seien die Hunde für die Allgäuer Alpwirtschaften nicht geeignet – denn hier gebe es nur etwa 300 Schafe, aber etwa 30.000 Rinder, die den Sommer auf den etwa 700 Alpen verbringen. Rinder betrachteten Hunde aber eher als Feinde und verteilten sich weitgehend frei im Gelände – was den Schutzhunden die Arbeit erschwere und den Wölfen das Beutemachen erleichtere.

So unterscheiden sich Hütehunde von Herdenschutzhunden

Grundsätzlich muss man zwischen Hütehunden und Herdenschutzhunden unterscheiden: Hütehunde führen eine Herde zum Beispiel durchs Gelände und sind auf einen Schäfer fixiert. Herdenschutzhunde schützen selbstständig eine Herde zum Beispiel vor Wölfen oder Bären – Tag und Nacht und bei jedem Wetter. Sie wachsen bereits quasi mit und in „ihrer“ Herde auf. Zu deren Verteidigung reiche es im Normalfall, dass die Hunde das Territorium markieren und mögliche Angreifer aktiv verbellen, sagt das LfU. Geeignete Rassen als Herdenschutzhunde sind beispielsweise Maremmano Abruzzese oder Patou des Pyrénées.