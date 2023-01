Es geht um mehr als den Grünten

Das umstrittene Großprojekt am Grünten ist gestorben. Wie zuvor bei der Skischaukel am Riedberger Horn ging es auch am Grünten weniger um das konkrete Projekt.

25.01.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Nun ist es also amtlich: Das umstrittene Grünten-Projekt ist gestorben. Dabei war schon länger absehbar, dass das Vorhaben auch in abgespeckter Form nur noch wenig Chancen haben würde: Zu groß war der Widerstand wichtiger Grundbesitzer, zu unversöhnlich die Ablehnung durch die Kritiker, allen voran der Bund Naturschutz.

