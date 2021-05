Allgäu-Rundschau-Leiter Helmut Kustermann erklärt, warum seiner Meinung nach die Pflegenden endlich bessere Arbeitsbedingungen brauchen.

17.05.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Probleme in der Pflege halten sich hartnäckig. So gab es bereits in den 1960er Jahren einen Mangel an Fachkräften, damals wurden Tausende Koreanerinnen ins Land geholt. Auch heute arbeiten Pflegerinnen und Pfleger aus vielen Ländern in Deutschland, doch das ist kein Allheilmittel. Andere Staaten buhlen ebenfalls um Kräfte beispielsweise aus Asien oder Afrika.