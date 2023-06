Diese Termine im Juli sollten Sie sich im Kalender rot anstreichen

Neben Open Air Konzerten in Füssen und Theater für Familien in Kempten und Altusried gibt es im Juli 2023 auch einige historische Veranstaltungen im Allgäu.

27.06.2023 | Stand: 20:40 Uhr

Im Juli 2023 finden im Allgäu viele Traditionsveranstaltungen wie das Tänzelfest in Kaufbeuren oder der Fischertag in Memmingen statt. Es kommen mit Eros Ramazotti, Andreas Gabalier oder LEA außerdem bekannte Künstlerinnen und Künstler zu den Open Airs am Festspielhaus in Füssen. Diese Veranstaltungen sollten Sie sich nicht entgehen lassen:

7. bis 9. Juli: Stadtfest Kempten

7. bis 16. Juli: Allgäuer Cleanup Days

7. bis 10. Juli: Kinder- und Heimatfest Isny

8. Juli bis 6. August: "Ronja Räubertochter" auf der Freilichtbühne Altusried

9. Juli bis 20. August: Bregenzer Festspiele

13. bis 16. Juli: Bezirksmusikfest in Unterreitnau (Bezirk 7 Lindau

13. Juli bis 20. August: Märchensommer Allgäu

13. bis 24. Juli: Tänzelfest Kaufbeuren

16. bis 28. Juli: Königswinkel Open Airs in Füssen

20. Juli: Kinderfest in Memmingen

22. Juli: Fischertag in Memmingen

27. Juli bis 13. August: Oberstdorfer Musiksommer

28. Juli bis 6. August: Open Air Kino auf der Burghalde in Kempten

Einige Veranstaltungen wie die Memminger Meile, die im Juni begonnen haben, dauern teilweise noch bis in den Juli hinein. Unsere Veranstaltungsübersicht für Juni 2023 im Allgäu finden Sie hier.

Stadtfest Kempten

Beim Stadtfest Kempten 2023 gibt es von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, in der gesamten Innenstadt, vom Forum Allgäu bis zum Residenzplatz und bis an den Rathaus-, Sigmund-Ullmann- und St.-Mang-Platz, viel Live-Musik, DJs und Attraktionen für Familien mit Kindern. Das Stadtfest wird am Freitag um 19 Uhr am Rathausplatz eröffnet, danach spielen die Lausbuam um 20 Uhr auf der Bühne. Am DJ-Turm auf dem Residenzplatz geht es bereits um 18 Uhr los. Auf dem St.-Mang-Platz und dem Sigmund-Ullmann-Platz spielen ab 20 Uhr die ersten Bands.

Das Spiele- und Kinderland an der Bahnhofstraße und am Forum Allgäu hat am Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Auf den Bühnen am Rathausplatz, dem Residenzplatz und dem St.-Mang-Platz gibt es ab 10 Uhr Shows von verschiedenen Sportvereinen und Tanzschulen aus Kempten. Ab 12.30 Uhr gibt es Live-Musik am Sigmund-Ullmann-Platz. Mehr Infos zum Programm des Stadtfest Kempten 2023 hat das City Management bislang noch nicht veröffentlicht (Stand 22. Juni 2023).

Allgäuer Cleanup Days

Die Allgäuer Cleanup Days gehen vom 7. bis 16. Juli in die fünfte Runde. Bei der Aktion im letzten Jahr haben 900 Freiwillige mitgemacht und die Wälder, Wiesen und Gipfel im Allgäu von Müll befreit. Die Organisatoren haben sich zum Ziel gesetzt, dieses Jahr noch einen drauf zu legen. Wer als Gruppe oder alleine mitmachen möchte, kann sich hier online anmelden und informieren. Im Event-Zeitraum kann man sich dann sein Cleanup-Kit an mehreren Ausgabestellen im Allgäu abholen und mit dem Aufräumen starten. Es gibt verschiedene Abgabestellen, wo man den gesammelten Müll abgegeben kann, damit dieser fachgerecht entsorgt wird.

Letztes Jahr haben wir die Aktion mit der Kamera begleitet:

Kinder- und Heimatfest Isny

In Isny im baden-württembergischen Allgäu findet von Freitag bis Montag, 7. bis 10. Juli, das Kinder- und Heimatfest statt. Die Geschichte des Fests geht bis in das Jahr 1620 zurück. Neben dem Programm gibt es am Festplatz am Rain ein großes Festzelt mit musikalischer Unterhaltung und Fahrgeschäfte. Ein Auszug aus dem Programm des Kinder- und Heimatfests 2023 in Isny:

Freitag, 7. Juli 2023 17.30 Uhr: Kinderfest-Eröffnungsabend 19 Uhr: Bieranstich mit der Stadtkapelle Isny

Samstag, 8. Juli 2023 10 Uhr: 31. Fußballturnier der Grundschulen 12 Uhr: Platzkonzert der Kinderfesttrommler vor dem Rathaus 17.30 Uhr: Finalturnier Adlerschießen

Sonntag, 9. Juli 2023 5 Uhr: Weckruf durch die Kinderfesttrommler 8.30 Uhr: Morgenwanderung zum Kinderfestgottesdienst 14 Uhr: Großer Festzug mit historischen Gruppen 20.30 Uhr Dirndl & Lederhosenparty

Montag, 10. Juli 2023 6 Uhr: Weckruf durch die Kinderfesttrommler 9 Uhr: Zunftfeier der Isnyer Handwerkerzunft 15 Uhr: 46. Kletterbaum und Kinderspiele 18 Uhr: Luftballonwettbewerb und Kinderfestabschluss mit den Kinderfesttrommlern, Reichsstadtfanfaren und der Stadtkapelle 19 Uhr: Isnyer für Isny im Festzelt



"Ronja Räubertochter" auf der Freilichtbühne Altusried

Auf der Freilichtbühne in Altusried (Kreis Oberallgäu) wird dieses Jahr das Stück "Ronja Räubertochter" nach dem Roman von Astrid Lindgren von 8. Juli bis 6. August gespielt. In dem Sommermärchen geht es um die beiden Freunde Ronja und Birk, die in einem zauberhaften Wald gemeinsam viele fantastische Abenteuer erleben. Mehr Infos zum Stück finden Sie hier. Die Spieltermine: Freitag und Samstag jeweils um 17 Uhr, Sonntag um 16 Uhr.

Bregenzer Festspiele

Die Bregenzer Festspiele 2023 bei unseren Nachbarn in Vorarlberg gehen von 19. Juli bis 20. August über die Bühne. Auf der Seebühne wird in diesem Jahr "Madame Butterfly" von Giacomo Puccini aufgeführt. Premiere der Oper in drei Akten ist am Donnerstag, 20. Juli, um 20.15 Uhr. Diese ist aber bereits ausverkauft. Für die Vorstellungen am Freitag, 21. Juli, und am Samstag, 22. Juli, jeweils 21.15 Uhr können Sie noch Restkarten kaufen. (Lesen Sie auch: Bühnenbild der Bregenzer Seeoper mit internationalem Preis ausgezeichnet)

Im Großen Saal des Festspielhauses Bregenz findet am Mittwoch, 19. Juli, um 19.30 Uhr die Premiere der Oper "Ernani" von Guiseppe Verdi statt. Für die Permiere gibt es keine Tickets mehr, doch für die Aufführungen am Sonntag, 23. Juli, um 11 Uhr und am Montag, 31. Juli, um 19.30 Uhr sind noch Karten verfügbar.

Das Deutsche Theater Berlin spielt im Juli das Stück "Der zerbrochene Krug" von Heinrich von Kleist im Theater am Kornmarkt Bregenz. Die Termine sind Freitag, 21. Juli, Samstag, 22. Juli, und Montag, 24. Juli, jeweils um 19.30 Uhr. Auf der Werkstattbühne ist am Donnerstag, 27. Juli, und Freitag, 28. Juli, jeweils um 20 Uhr das Musiktheater "The Faggots and their Friends between Revolutions" von Ted Huffman und Philip Venables zu sehen. Das Theater ist auf Englisch mit deutschen Übertiteln.

Zu den Bregenzer Festspielen 2023 gehört auch ein Konzertprogramm. Im Großen Saal des Festspielhauses spielen am Montag, 24. Juli, und am Montag, 7. August, jeweils um 19.30 Uhr und am Sonntag, 30. Juli, um 11 Uhr die Wiener Symphoniker und das Symphonieorchester Vorarlberg. Mehr Infos zu den Vorstellungen und dem Programm im August finden Sie hier.

(Lesen Sie auch: Die Bregenzer Festspiele bereiten Verdis „La Traviata“ vor)

Bezirksmusikfest in Unterreitnau (Bezirk 7 Lindau) und Hochgreut (Bezirk 1 Kempten)

Die letzten beiden Bezirksmusikfeste 2023 im Allgäu finden von Donnerstag, 13. Juli, bis Sonntag, 16. Juli, im Bezirk 1 Kempten und im Bezirk 7 Lindau statt. Beim Bezirksmusikfest in Hochgreut bei Betzigau (Kreis Oberallgäu) wird am Abend im Festzelt mit den Lausbuam, DJ Beattube oder Lost Eden kräftig gefeiert. Zum Programm gehört auch der Sternmarsch am Donnerstag um 19.30 Uhr mit dem anschließenden Massenchor. Am Samstag gibt es um 15.30 Uhr ein Bierpong-Turnier. Am Sonntag findet nach dem Gottesdienst das Frühschoppen mit Marschmusikwettbewerb statt. Um 13.30 Uhr gibt es einen Festzug und um 16 Uhr werden die Ergebnisse der Wertungsspiele bekanntgegeben.

Auch beim Bezirksmusikfest in Unterreitnau (Kreis Lindau) wird im Festzelt kräftig gefeiert. Nach dem Internationalen Sternmarsch am Donnerstag um 18.30 Uhr wird das Fass im Bierzelt angestochen. Zu den Highlights gehört wohl der Stihl Timbersports Ford Ranger Cup am Samstag um 11 Uhr. Am Sonntag gibt es um 9 Uhr einen Festgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen. Nach dem Festumzug um 13.45 Uhr klingt das Bezirksmusikfest im Festzelt aus.

Märchensommer Allgäu

Der Allgäuer Märchensommer 2023 auf der Burghalde in Kempten beginnt am Donnerstag, 13. Juli, und dauert bis zum 20. August. Schauspielerinnen und Schauspieler vom Stadttheater Kempten führen auf der Open Air Bühne mit Kindern aus dem Allgäu Theaterstücke neu interpretiert auf. In diesem Jahr wird "Die kleine Meerjungfrau" auf der Burghalde immer Donnerstag bis Sonntag vom 13. bis zum 23. Juli und vom 10. bis zum 20. August jeweils um 17 Uhr gespielt. Das Theaterstück ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Tänzelfest in Kaufbeuren

Das Tänzelfest 2023 in Kaufbeuren steigt von Donnerstag bis Montag, 13. bis 24. Juli, in der Altstadt. Das älteste historische Kinderfest in Bayern wird am Donnerstag, 13. Juli, um 18.30 Uhr eröffnet. Am Samstag, 15. Juli, ab 13 Uhr sticht Oberbürgermeister Stefan Bosse das Fass an, anschließend findet die Bierprobe statt. Ein Highlight ist das Lagerleben am Freitag und Samstag, 14. und 15. Juli. Im Schein von Lagerfeuern und Fackeln können Besucherinnen und Besucher durch die einzelnen Lager streifen und sich von den Gauklern, Musikern und Schauspielern unterhalten lassen.

Beim Großen Festumzug am Sonntag und Montag, 16. und 17. Juli, ziehen rund 1650 Kinder in historischen Gewändern, 35 Festwägen und 170 Pferde durch die Stadt. Am Montag findet um 21.30 Uhr der große Kaufbeurer Zapfenstreich mit der Tänzelfestknabenkapelle vor dem Rathaus statt. Der Rummelplatz am Tänzelfestplatz ist vom 15. bis 24. Juli geöffnet. Der Häfelesmarkt am Münzturm hat von Samstag bis Montag, 15. bis 17. Juli geöffnet.

Königswinkel Open Airs in Füssen

Bei den Königswinkel Open Airs 2023 in Füssen werden von Sonntag, 16. Juli, bis Dienstag, 28. Juli, viele namhafte Stars im Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein spielen. Die Bühne am Forggensee bietet einen atemberaubenden Blick auf die Berge. Den Auftakt macht Eros Ramazotti am 16. Juli um 19 Uhr. Am 21. Juli geht es in Füssen weiter mit dem Open Air von Andreas Gabalier. Er spielt um 19.30 Uhr am Festspielhaus. Einen Tag später, am 22. Juli um 20 Uhr spielt die Pop-Sängerin LEA in Füssen. Den Abschluss des Open Air-Wochenendes macht Rapper Cro am 23. Juli um 19.30 Uhr. Zum Abschluss der Königswinkel Open Airs 2023 spielt die Band Simply Red am Freitag, 28. Juli, um 19 Uhr in Füssen.

Das Konzert von Andreas Gabalier ist bereits ausverkauft. Für die anderen Open Airs gibt es noch Tickets beim Veranstalter Allgäu Concerts oder bei Allgäu Ticket.

Kinderfest in Memmingen

Am Donnerstag vor dem Fischertag findet seit über 440 Jahren traditionell das Kinderfest in Memmingen statt. Der Termin fällt 2023 auf den 20. Juli. Um 9.15 Uhr treffen sich die Kinder der Grundschulen aus Memmingen auf dem Marktplatz. Dort singen und tanzen die Kinder gemeinsam. Am Nachmittag findet dann der traditionelle Kinderfestumzug zum Stadiongelände statt.

Fischertag in Memmingen

Die Feierlichkeiten zum Fischertag 2023 in Memmingen beginnen bereits am Freitag, 21. Juli, mit dem Fischertagsvorabend. Der Stadtbüttel ruft um 18 Uhr am Marktplatz den Fischertag aus. Mit dabei ist die Stadtgarde in traditionellen Kostümen. Danach wird in vielen Kneipen und den Gassen der Stadt gefeiert.

Am nächsten Morgen, dem eigentlichen Fischertag (Samstag, 22. Juli), geht es bereits um 7 Uhr mit dem Fischerzug weiter. Der Zug zieht über die Zangmeisterstraße, Marktplatz, Kramerstraße zum Schrannenplatz, wo der Oberfischer um 7.30 Uhr den Fischerspruch verliest. Dann folgt um 8 Uhr mit dem Ausfischen des Stadtbachs der Höhepunkt des Fischertags. Die Fischer jucken mit ihrem "Bären" in den Stadtbach und versuchen, die schwerste Forelle zu fangen. Wie viele Frauen jucken dieses Jahr beim Fischertag in den Stadtbach?

Der Fischerkönig wird anschließend beim Krönungsfrühschoppen gekrönt. Dieses beginnt um 10 Uhr in der Stadionhalle in Memmingen. Beim Festumzug um 18 Uhr wird der neue Fischerkönig der Stadt vorgestellt. Beim Fischerabend auf dem Marktplatz klingt der Fischertag 2023 in Memmingen aus.

Oberstdorfer Musiksommer

Der Oberstdorfer Musiksommer im Oberallgäu beginnt am Donnerstag, 27. Juli, mit dem Eröffnungskonzert der Münchner Symphoniker um 20 Uhr im Oberstdorf Haus. Das Klassikfestival dauert bis zum 13. August und hat neben vielen Konzerten auch Meisterkurse im Programm. Bei dem Festival wird jungen Talenten eine Bühne geboten. Zudem spielen international bekannte Musikerinnen und Musiker wie die Geigerin Maria-Elisabeth Lott mit Christian Köhn am Klavier (29. August), Klaus Wallendorf und Andreas Kowalewitz (30. Juli) oder das Leonkoro Quartett (4. August). Das komplette Programm des Oberstdorfer Musiksommers 2023 finden Sie hier.

(Lesen Sie auch: Diese Festivals und Open-Airs stehen 2023 im Allgäu an)

Open Air Kino auf der Burghalde in Kempten

Der neue Eberhofer-Krimi "Rehragout-Rendezvous" feiert am 4. August beim Open Air Kino auf der Burghalde sechs Tage vor Kinostart (10.08.23) in Kempten Premiere. Die Kemptener Filmnächte beginnen aber bereits am Freitag, 28. Juli, mit "Avatar 2: The Way of Water" und dauern bis zum 6. August. Das Kino-Programm auf der Burghalde Kempten 2023:

28. Juli: Avatar 2: The Way of Water

29. Juli: Top Gun Maverick

30. Juli: Der Super Mario Bros. Film

31. Juli: The Whale

1. August: Der Gesang der Flusskrebse

2. August: Manta Manta - Zwoter Teil

3. August: Magic Mike's Last Dance

4. August: Rehragout-Rendezvous

5. August: Glück auf einer Skala von 1 bis 10

6. August: Das Reinste Vergnügen

Nichts passendes dabei? Weitere Veranstaltungen, die im Juli 2023 im Allgäu stattfinden, finden Sie hier.