Nordisches Flair hält Einzug bei Bregenzer Festspielen

Neue Besen kehren gut, lautet ein Sprichwort. Bei der seit 1. Oktober amtierenden Intendantin der Bregenzer Festspiele, Lilli Paasikivi, erfährt man erst im nächsten Sommer, welche Qualitäten ihr Programm hat. Jetzt schon aber weiß man: Dieser neue Besen kehrt anders. Zwar wird auf der Seebühne im Juli und August 2025 erneut Carl Maria von Webers „Der Freischütz“ zu sehen sein, die Oper also, die Paasikivis Vorgängerin Elisabeth Sobotka auf den Weg gebracht hat. Aber all die anderen Opern, Schauspiele und Konzerte gehen aufs Konto der 59-jährigen Finnin, die nun im Bregenzer Intendantinnen-Büro residiert, mit herrlichem Blick auf den Bodensee und die Seebühne vor dem Festspielhaus. Paasikivi bringt einen deutlich anderen Sound mit, wird neue Akzente setzen. So werden die Besucherinnen und Besucher bei den fast 80 Veranstaltungen des fünfwöchigen Festivals am Bodensee viel nordisches und spezielles finnisches Flair erleben.

Klaus-Peter Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Festspiel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bregenzer Festspiele Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis