7000 Besucher bei Rapper Cro in Kempten: Hier sind die besten Bilder

„Cronicles“ heißt wortspielend die Show, mit der Rapper Cro derzeit auf Tour durch die deutschsprachigen Länder ist. Am Sonntag, 8. Dezember, gastierte der 34-jährige Sänger aus Baden-Württemberg damit in der Big Box Allgäu in Kempten. Der Run auf die Karten war groß, das Konzert schon länger ausverkauft. Rund 7000 Besucherinnen und Besucher feierten die Rap-Party mit Cro.

