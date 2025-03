Das Festspielhaus Füssen feiert sich - und die „holde Kunst“

25 Jahre lang ein ambitioniertes Projekt durchziehen - das will gefeiert werden. Angesichts seiner Geschichte mit glänzenden Höhepunkten und traurigen Tiefpunkten hat das Festspielhaus in Füssen aber besonders gute Gründe für ein Jubiläumsfest. Das jetzige Führungstrio mit Eigentümer Manfred Rietzler, Theaterdirektor Benjamin Sahler und Geschäftsführerin Birgit Karle organisierten deshalb eine Gala mit Rückschauen, Grußworten regionaler Politprominenz und einem Wiedersehen mit der ersten künstlerischen Produktion. „Ludwig II. - Sehnsucht nach dem Paradies“ hieß das Werk, für welches das „Musical Theater Neuschwanstein“ zwischen 1998 und 2000 auf ein extra aufgeschüttetes Gelände am Forggensee gesetzt wurde. 1,5 Millionen Besucher sahen es bis 2003, dann ging den damaligen Betreibern um Autor und Regisseur Stephan Barbarino das Geld aus.

