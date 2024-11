Berührende Erinnerung an Udo Jürgens

Udo Jürgens war ein gern gesehener Bühnengast in Kempten. Heuer wäre der große Sänger, Pianist und Entertainer 90 Jahre alt geworden, und im Dezember jährt sich sein Todestag zum zehnten Mal. Gute Gründe, eine Show zu konzipieren mit dem Titel „Da Capo Udo Jürgens“, die nun in der Big Box Allgäu in Kempten zu erleben war. Auf den Weg gebracht hat die Hommage an den großen Künstler der Produzent Dieter Semmelmann gemeinsam mit Udo Jürgens‘ Kindern Jenny und John sowie mit Pepe Lienhard, dessen Orchester den Sänger 37 Jahre lang bei den Tourneen begleitete.

Klaus-Peter Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Udo Jürgens Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kempten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis