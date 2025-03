Umfassende Erinnerung an Gräuel und Alltag der Psychiatrie im Kloster Irsee

Das Kloster Irsee bei Kaufbeuren ist heute ein Anziehungspunkt für ganz verschiedene Besucher: Ausflügler, die die Kombination aus prachtvoller Barockarchitektur, idyllischem Ortsbild und Brauereigastronomie schätzen, aber auch Menschen, die die Kurse und Kulturveranstaltungen der dortigen Schwabenakademie besuchen oder sich beim Bildungswerk Irsee im Bereich der Psychiatrie weiterbilden, sorgen für ein reges Kommen und Gehen in der ehemaligen Benediktinerabtei. Um all diesen Gästen die wechselvolle Geschichte der Klosteranlage zu vermitteln, wurde in den vergangenen Jahren ein Informations- und Gedenkkonzept entwickelt, das mit der Eröffnung eines multimedialen Museumsraumes im Konventgebäude nun vollendet ist.

Martin Frei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Irsee Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayerisch-Schwaben Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis