Von Samu Haber bis Scooter: Das sind die Konzert-Highlights im Allgäu 2025

Söhne Mannheims, Fanta 4, die Spider Murphy Gang - es sind große Namen und große Acts, die 2025 den doch eher kleinen Städten im Allgäu einen Besuch abstatten. Wer also vor Ort Top-Acts live erleben möchte, muss nicht unbedingt nach Berlin oder München reisen. Denn auch in Kempten, Memmingen oder Füssen stehen sie auf der Bühne.

Welche Top-Acts für das kommenden Jahr in der Region bereits bestätigt wurden, hat unsere Redaktion in der folgenden Übersicht aufgelistet - inklusive Location, Termin und Ticketpreis.

Diese Top-Acts kommen 2025 in die BigBox in Kempten

In der Big Box in Kempten standen schon viele bekannte Acts auf der Bühne. Auch kommendes Jahr sind wieder einige dabei. Außerdem finden die beliebten Harry Potter und Herr der Ringe Konzerte ihren Weg ins Allgäu.

Die Ticketpreise variieren bei jeder Veranstaltung je nachdem, wie nahe Besucherinnen und Besucher an der Bühne stehen wollen. Tickets gibt es unter anderem auf der Website der BigBox.

Rainhard Fendrich & Band

Termin: Mittwoch, 23. April 2025, 20 Uhr

Ticketpreise: je nach Platz zwischen 62,50 bis 102,50 Euro

The Magical Music of Harry Potter - Das Konzert

Termin: Sonntag, 27. April 2025, 15.30 Uhr

Ticketpreise: je nach Platz zwischen 49,90 und 79,90 Euro

Der Herr der Ringe und der Hobbit - Das Konzert

Termin: Sonntag, 27. April 2025, 19.30 Uhr

Ticketpreise: je nach Platz zwischen 49,90 und 79,90 Euro

Spider Murphy Gang

Termin: Freitag, 25. Juli 2025, 19.30 Uhr

Ticketpreise: 69,80 Euro

Anmerkung: Das Konzert findet Open Air auf dem Allgäuhallen-Gelände unweit der BigBox statt.

Diese berühmten Acts treten bei den Königswinkel Open Airs in Füssen auf

Veranstaltungsort der Königswinkel Open Airs ist alljährlich das Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen am Forggensee mit wunderbarem Ausblick auf das Schloss Neuschwanstein. Das Schloss ist es aber nicht, was während des Festivals im Sommer die Blicke auf sich zieht.

Tickets für die Königswinkel Open Airs finden Sie auf beim Anbieter Allgäu-Concerts.

Die Fantastischen Vier (“Fanta 4“)

Termin: Freitag, 25. Juli 2025, 20 Uhr

Ticketpreise: Stehplatz 78,99 Euro, Front-of-Stage 90,49 Euro, VIP 210,49 Euro

Gianna Nannini

Termin: Dienstag, 29. Juli 2025, 20 Uhr

Ticketpreise: Stehplatz 82,90 Euro, Front-of-Stage 87,90 Euro, VIP 212,90 Euro

Samu Haber

Termin: Donnerstag, 31. Juli 2025, 20 Uhr

Ticketpreise: Stehplatz 69,90 Euro, Front-of-Stage 89,90 Euro, VIP 189,90 Euro

Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys

Termin: Donnerstag, 7. August 2025, 19.30 Uhr

Ticketpreise: Stehplatz 59,90 Euro, VIP 159,90 Euro

Auf dem Ikarus-Festival in Memmingen werden mehrere bekannte Acts zu sehen sein

Beim größten Festival Süddeutschlands - dem Ikarus-Festival - sind jährlich berühmte Musikerinnen und Musiker zu sehen. Scooter spielen dort beispielsweise nicht zum ersten Mal. Zwischen Bäumen wird dort ein Wochenende lang gefeiert und getanzt.

Für das Ikarus-Festival gibt es Tickets für das ganze Wochenende oder für den jeweiligen Tag. Wer nur einen einzelnen Act sehen will, muss sich also trotzdem mindestens ein Tagesticket kaufen. Zudem werden die Tickets teurer, je länger man den Kauf hinauszögert. Früh kaufen lohnt sich also. Erhältlich sind beide Ticketarten auf der Website des Ikarus Festivals.

Armin van Buuren

Termin: Freitag, 6. Juni 2025

Ticketpreise: Ikarus-Wochenendticket 179,90 Euro, Tagesticket Freitag 79,90 Euro (Stand Dezember 2024, Tickets werden mit der Zeit teurer)

Boris Brejcha

Termin: Freitag, 6. Juni 2025

Ticketpreise: Ikarus-Wochenendticket 179,90 Euro, Tagesticket Freitag 79,90 Euro (Stand Dezember 2024, Tickets werden mit der Zeit teurer)

Deborah de Luca

Termin: Freitag, 6. Juni 2025

Ticketpreise: Ikarus-Wochenendticket 179,90 Euro, Tagesticket Freitag 79,90 Euro (Stand Dezember 2024, Tickets werden mit der Zeit teurer)

Finch

Termin: Sonntag, 9. Juni 2025

Ticketpreise: Ikarus-Wochenendticket 179,90 Euro, Tagesticket Sonntag 79,90 Euro (Stand Dezember 2024, Tickets werden mit der Zeit teurer)

Fisher

Termin: Freitag, 6. Juni 2025

Ticketpreise: Ikarus-Wochenendticket 179,90 Euro, Tagesticket Freitag 79,90 Euro (Stand Dezember 2024, Tickets werden mit der Zeit teurer)

Scooter

Termin: Samstag, 7. Juni 2025

Ticketpreise: Ikarus-Wochenendticket 179,90 Euro, Tagesticket Samstag 84,90 Euro (Stand Dezember 2024, Tickets werden mit der Zeit teurer)

Die Söhne Mannheims stehen 2025 im Kaminwerk Memmingen auf der Bühne

Hin und wieder kommen bekannte Acts auch nach Memmingen ins Kaminwerk. Für 2025 sind bisher die Söhne Mannheims bestätigt. Sie werden dort im Frühling zu sehen sein.

Tickets gibt es auf eventim oder an der Abendkasse direkt vor Ort.

Söhne Mannheims

Termin: Samstag, 17. Mai, 2025, 20 Uhr

Ticketpreise: Vorverkauf 39 Euro, Abendkasse 47 Euro

