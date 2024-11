Allgäuer Künstlerverband beteiligt sich an Messe in Dornbirn

Wer nächste Woche die Kunstmesse „Inc art fair Bodensee“ in Dornbirn besucht, trifft auch auf Werke vieler Allgäuer Künstlerinnen und Künstler. Der Berufsverband ist in Halle 13 des Messequartiers mit einem Stand vertreten, den 28 Kunstschaffende aus der Region bespielen. Weitere Allgäuer sind über Galerien oder mit einem eigenen Stand bei der Kunstmesse vertreten, die sich als Nachfolge-Projekt der früheren „Art Bodensee“ versteht und von 15. bis 17. November stattfindet.

Angebahnt wurde der Auftritt der Verbands-Künstler vor einigen Wochen, berichtet Lucie Sommer-Leix, die zusammen mit Barbara Wolfart den Berufsverband Bildender Künstler-Allgäu/Schwaben-Süd (BBK) leitet. Vertreter der Dornbirner Messe hätten neulich den Berufsverband gefragt, ob er in Dornbirn dabei sein wolle. Daraufhin habe man die rund 200 Mitglieder angeschrieben. 28 wollten sich beteiligen. Sie bringen eine unterschiedliche Zahl an Werken nach Dornbirn - je nachdem, wie viele Wandmeter sie mieteten, sagt Sommer-Leix.

Die Beteiligung an einer Kunstmesse sei für den Berufsverband eine Premiere. Er möchte „raus aus dem Elfenbeinturm, zurück ins Leben“, heißt es in einer Mitteilung. Der Verkauf von Kunst sei bei einer Messe zwar zentral. Zugleich sei dies „ein Ort für neue Impulse und eine Möglichkeit zum Vernetzen“. Hinzu kommt aus Sicht von Lucie Sommer-Leix, dass die Beteiligung an einer Kunstmesse auch positiv für die Vita von Künstlerinnen und Künstlern sei.

Was ist die Messe INC art fair Bodensee in Dornbirn?

Bei der Messe in Dornbirn werden sich auf 2400 Quadratmetern sowohl einzelne Künstler als auch Galerien, Plattformen und Kollektive mit Gemälden, Plastiken und Skulpturen, Fotografien und digitalen Medien präsentieren. Insgesamt sind es rund 100 Kunstschaffende. Der Berufsverband habe mehrere Kabinen in einem Flur gemietet, berichtet Lucie Sommer-Leix, die in Waltenhofen lebt und arbeitet. Sie selbst ist ebenso dabei wie ihre Vorstandskollegin Barbara Wolfart. Unter den weiteren BBK-Künstlerinnen und -Künstlern aus dem Allgäu befinden sich Max Schmelcher aus Scheidegg, Silvia Jung-Wiesenmayer aus Opfenbach und die gerade mit dem BBK-Kollegenpreis ausgezeichnete Elke Wieland aus Immenstadt. Außerdem aus dem Allgäu dabei:

Guido Weggenmann aus Kempten bespielt einen eigenen Stand.

Jenny Fässler-Obermeyer (Oberstaufen) und Winfried Becker (Kempten) sind auf den Ständen von Galerien dabei.

Die Stadthausgalerie Sonthofen präsentiert Nina Schmidbauer, Kilian Lipp und Amrei Müller.

Der Lindenberger Bildhauer Herbert Rauer ist beim Projekt „Skulptura“ von Vera Noé dabei.

Geöffnet ist die „INC art fair Bodensee“ in Dornbirn (Halle 13 des Messequartiers) am Freitag, 15. November 2024, von 18 bis 22 Uhr (Vernissage) sowie am Samstag, 16. November 2024, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 17. November 2024, von 11 bis 18 Uhr.