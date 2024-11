Kunsthaus Bregenz rechnet für 2024 mit mehr als 50.000 Besuchern

Nicht ganz so erfolgreich wie 2023 lief das aktuelle Ausstellungsjahr im Kunsthaus Bregenz. Während 57.000 Besucherinnen und Besucher im Jahr 2023 gezählt wurden, rechnen die Bregenzer bei den vier Ausstellungen in diesem Jahr mit rund 52.000 Gästen. Direktor Thomas Trummer spricht jedoch erneut von einem Erfolg. Am meisten Besucherinnen und Besucher lockte – wie so oft – die Sommerausstellung ins Haus am Bodensee: Fast 24.000 Menschen sahen sich die Arbeiten von Anne Imhof an.

