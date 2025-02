Maxi Schafroth von CDU-Wahlparty geflogen - was war der Grund?

Der Allgäuer Kabarettist und Comedian Maxi Schafroth ist offenbar vom Sicherheitsdienst von der CDU-Wahlparty entfernt worden. Das hat die Satire-Show extra3 (ARD) in der Nacht auf Montag auf ihrem Instagram-Kanal gepostet.

Schafroth war demnach als Reporter für die bekannte TV-Show unterwegs und sprach aus dem Pressebereich heraus die Spitzenpolitiker der Unionsparteien an. Er beglückwünschte nach eigenem Bekunden unter anderem Friedrich Merz und Markus Söder und hielt ein Buch hoch mit dem Titel „Regieren für Anfänger - 100 Tipps von Markus Söder“.

Maxi Schafroth auf CDU-Wahlparty wohl von Security gepackt und abgeführt

Kurz darauf soll ihn ein Mann, der laut Schafroth „zwei Köpfe größer war“ als er selbst, am Arm gepackt und vom Gelände geführt haben. „Ich habe gesagt, ich gehe selber raus“, so Schafkopf im Video. „Aber das hat nicht gezählt. Also man hat mich durch die Menge durchgedrückt.“ Ein konkreter Grund für den Rauswurf sei dem extra3-Team von der zuständigen Pressestelle der CDU nicht genannt worden.

Das extra3-Team suchte wohl nach dem Vorfall den Kontakt mit den Pressevertretern der CDU - mit Erfolg. Das Team durfte später am Abend wieder auf die Wahlparty und weiterarbeiten, heißt es im extra3-Post auf Instagram. Der Grund? Laut Schafroth und Co. nannten die Verantwortlichen den Zwischenfall „ein Missverständnis“.

Rauswurf bei CDU-Wahlparty - so reagiert das Netz

Der Beitrag der Show wurde 13 Stunden nach der Veröffentlichung auf Instagram bereits knapp 1000 Mal kommentiert und über 622.000 Mal angesehen. Über 30.000 Menschen drückten auf den „Gefällt mir“-Button. Die Reaktionen waren gemischt - von lustig bis kritisch.

So schrieb eine Nutzerin: „Tja, hinterfragt mal euren Stil von Satire“. Ein anderer schrieb: „Habt ihr etwa Golf von Mexiko gesagt??“ Donald Trump hat den Meeresabschnitt in einer seiner ersten Amtshandlungen als Präsident in „Golf von Amerika“ umbenannt und schließt nun Pressevertreter und -vertreterinnen von den Pressekonferenzen im Weißen Haus aus, die der Umbenennung nicht folgen. Das extra3-Team entgegnete: „Wir haben, wie es sich gehört, ausschließlich vom Golf von Bayern gesprochen!“

Comedian, Kabarettist, Satiriker: Wer ist Maxi Schafroth?

Kabarettist Maxi Schafroth, im Allgäu geboren und aufgewachsen, feierte 2019 sein Debüt beim Starkbieranstich. Zweimal fiel das Politiker-Derblecken in den Folgejahren aus, 2020 wegen der Corona-Pandemie, 2022 wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine. 2023 erntete der Kabarettist aus dem Unterallgäu für seine Fastenrede Standing Ovations.

Von Februar 2018 bis Ende 2019 moderierte er die Satiresendung „Extra 3 Spezial – Der reale Irrsinn XXL“ im Norddeutschen Fernsehen. Zudem ist Schafroth einer der wiederkehrenden Korrespondenten der Satire-Show extra3 des NDR - für die er auch auf der CDU-Wahlparty war. Den jüngsten Erfolg feierte Schafroth mit der Neuauflage der Kult-Kinderserie Pumuckl. Der Allgäuer leiht hier nämlich dem kleinen Kobold seine Stimme.

Icon Galerie 9 Bilder Maxi Schafroth hat 2024 am Nockherberg erneut die Fastenpredigt gehalten. Wie tickt der Unterallgäuer? Leben und Karriere des Kabarettisten in Bildern.