Neues bei den Neuschwanstein-Konzerten: Klassik-Stars sollen Festival prägen

Nach dem durchwachsenen Start im August 2024 haben die Organisatoren der „Neuschwanstein Konzerte“ an etlichen Stellschrauben gedreht, um das Open-Air-Festival im Sommer 2025 attraktiver zu machen. Das Team um Geschäftsführerin Kerstin Glowalla hat zwei neue künstlerische Leiter verpflichtet, die Konzertreihe in einen (vermutlich) wärmeren Zeitraum verschoben, die Ticketpreise teils nach unten korrigiert. Das Wichtigste aber: Hochkarätige Klassik-Stars sollen einen „Klangkosmos der Oberklasse“ in den Innenhof von Schloss Neuschwanstein bringen. Die Tenöre Rolando Villazón und Klaus Florian Vogt sowie die Mezzosopranistin Elīna Garanča werden an diesem einzigartigen Ort singen und ein romantisch ausgerichtetes Programm mit vielen Opernmelodien gestalten. Der Vorverkauf für das Festival von 1. bis 5. August startet an diesem Samstag.

Klaus-Peter Mayr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schloss Neuschwanstein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rolando Villazón Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis