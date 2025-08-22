Open-Air-Konzerte in Altusried Rock, Pop, Schlager, Blasmusik: Diese Stars und Bands treten auf der Freilichtbühne in Altusried auf

Suzi Quatro eröffnet das Sommerfestival Altusried, zu dem 23.000 Musikfans erwartet werden. Mit dabei: Howard Carpendale, LaBrass Banda, Egerländer, Santiano und Giovanni Zarrella.