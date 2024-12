Effizienz des Landestheaters Schwaben kommt auf den Prüfstand

In Kempten ärgert man sich seit Jahren darüber, wie das Landestheater Schwaben (LTS) konstruiert ist. Zehntausende von Euro muss die Stadt jährlich in den LTS-Zweckverband nach Memmingen überweisen. Geld, das die künstlerische Leiterin des Kemptener Theaters lieber ins eigene Programm stecken würde. Auch Stadtpolitikerinnen und Stadtpolitiker kritisieren die Konstruktion. Oberbürgermeister Thomas Kiechle mahnte mehrmals öffentlich eine Reform des Gremiums an. Kurzfristig wird sich aber nichts ändern. Dennoch könnte Bewegung in die Sache kommen.

