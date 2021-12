Kulturraum Allgäu: Netzwerk will Kirchturmdenken überwinden

Regionale Kulturakteure wollen sich mehr vernetzen und geschlossener auftreten. Größter Wunsch ist zunächst ein allgäuweiter Veranstaltungskalender.

28.12.2021 | Stand: 18:45 Uhr

Ein Wunsch regionaler Kulturakteure wird wahr: Auf Initiative der Allgäu GmbH entsteht gerade ein Netzwerk, in das möglichst viele Kunstschaffende, Veranstalter und kommunale Kulturverwaltungen eingebunden werden sollen. Eine zehnköpfige „Steuerungsgruppe“ mit Vertretern verschiedener Einrichtungen hat mit der Arbeit am „Kulturraum Allgäu“ schon begonnen. Die ersten Ziele, die sie realisieren möchte: eine digitale Austausch-Plattform aller Kulturschaffenden sowie die Aufwertung des bereits bestehenden Veranstaltungskalenders der Allgäu GmbH. „Wir möchten das, was es gibt, ins Rampenlicht stellen“, sagt Johanna Krauß, Projektleiterin bei der Allgäu GmbH für Standortmarketing.