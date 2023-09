Mann tötete mutmaßlich seine Frau und flüchtete auf den Tegelberg

Ein Mann steht vor dem Landgericht Augsburg, weil er seine Frau erschlagen haben soll. Seine Flucht führte ihn an den Tegelberg - dort überwältigten ihn Zeugen.

11.09.2023 | Stand: 20:38 Uhr

Im Oktober vergangen Jahres ereignete sich auf dem Tegelberg in Schwangau (Kreis Ostallgäu) eine Szene, die so wohl auch in einem Drehbuch für einen Krimi stehen könnte: Gegen 23 Uhr stürzen sich vier Männer an der Bergstation der Tegelbergbahn auf 1720 Metern auf einen 58-Jährigen. Die Männer überwältigen ihn, fesseln ihn an einen Rollstuhl. Dann bringen sie ihn zurück zur Talstation. Dort übergeben sie den Mann an die örtliche Polizei in Füssen. Die nimmt ihn fest – denn es handelt sich bei ihm um einen mutmaßlichen Mörder auf der Flucht.

