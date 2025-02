Psychisch kranker Mann wird zum Geisterfahrer: Fünf Unfälle auf der Autobahn

In einem ruhigen und sachlichen Ton beantwortet der Beschuldigte im Sitzungssaal 132 die Fragen von Bernhard Lang. Der Vorsitzende Richter am Landgericht Memmingen will zunächst etwas über den Lebensweg des 50-Jährigen wissen, der in klaren Worten und bisweilen mit einem Lächeln über seine Kindheit, seine Berufsausbildung und seine Arbeitsstellen berichtet.

Volker Geyer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Memmingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Holzgünz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis