Das sind die drei längsten Langlaufloipen im Allgäu und dem Tannheimer Tal

Den Winter genießen, dem Alltag entkommen und Zug um Zug durch die schöne Allgäuer Winterlandschaft gleiten - das geht am besten beim Langlaufen oder Skaten auf einer der Loipen im Allgäu und dem Tannheimer Tal. Wer gerne mit den Brettern unter den Füßen die Region erkundet, der ist ganz im Süden Deutschlands gut aufgehoben. Denn im Allgäu warten bei guten Bedingungen über 1000 Kilometer Loipe und einige hundert Kilometer Skatingpisten auf Wintersportler. Langlaufanfänger, Fortgeschrittene oder Profis - auf den Allgäuer Loipen findet jeder etwas. Für alle, die aber mal Lust auf ordentlich Kilometer machen haben, sind hier die drei längsten Langlaufloipen in der Region Allgäu.

Die Längste: Fast 25 Kilometer Langlaufspaß auf der Rundloipe Ski-Trail

Auf der längsten Langlauf-Loipe findet jedes Jahr der bekannte Ski-Trail Tannheimer Tal - Bad Hindelang statt. Die Loipe führt über fast 25 Kilometer quer durch das Tal und durch das angrenzende Allgäu. Der Start der Rundloipe liegt an der Lourdes Grotte und folgt der Spur in Richtung Westen. Nach der Ortschaft Zöbeln führt die Loipe an der Vils entlang. Von dort geht es dann an Unterjoch und Oberjoch vorbei. Nachfolgende Stationen sind Schattwald und erneut Zöbeln. Anschließend geht es zurück zum Startpunkt an der Lourdes Grotte.

Länge: 24,1 Kilometer

Dauer: etwa 4,5 Stunden

Auf- und Abstieg: 275 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad mittel

Rund 1000 Kilometer Langlaufloipen gibt es in der Region Allgäu. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Bergpanorama: Rundloipe Gaichtpaß

Die zweitlängste Langlaufloipe ist zugleich eine der schönsten Loipen in der Region Allgäu. Besonders beeindruckend ist das Bergpanorama. Für Langlauffans ein absolutes Muss, denn unterwegs gibt es mehrere Möglichkeiten für einen Einkehrschwung. Die Rundloipe Gaichtpaß beginnt beim Tourismusverband Tannheim und führt zunächst in Richtung Osten über verschneite Wiesen mit einem fantastischen Ausblick auf Rote Flüh und Gimpel. Am Haldensee geht es am Wald entlang nach Nesselwängle und im Anschluss in einem weiten Bogen zurück nach Tannheim. Der Höhepunkt der Langlaufrunde ist die Überquerung des gefrorenen Haldensees.

Länge: 18,9 Kilometer

Dauer: etwa 4 Stunden

Auf- und Abstieg: 53 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad leicht

Rund um die Gemeinde Tannheim im Tannheimer Tal gibt es wunderbare Langlaufloipen. Foto: Alexander Rochau, Imago Images

Knackige Naturschutzrunde: Rundloipe Vilsalpsee

Die Rundloipe Vilsalpsee führt direkt in ein Naturschutzgebiet. Dazu verspricht die Rundloipe viel Bergpanorama und sportliche Highlights. Vom Tourismusverband Tannheim geht es in südliche Richtung zum Ortsteil Schmieden. Anschließend geht es über Wiesen und Waldstücke zu den Vilsalpseewiesen ins Herz des Naturschutzgebiets zum Vilsalpsee. Wer möchte, kann dort eine Pause am Gasthof Vilsalpsee einlegen. Danach geht es dann über eine abschüssige Loipe, über die Vilsalpstraße, Kienzen und einer weiteren spaßigen Abfahrt zurück zum Startpunkt am Gebäude des Tourismusverbandes.

Länge 13,4 Kilometer

Dauer: Rund 2.45 Stunden

Auf- und Abstieg: 173 Höhenmeter

Schwierigkeitsgrad mittel

Langlauf-Genuss im Allgäu mit guter Vorbereitung

Wer mit Genuss auf den längsten Langlaufloipen in der Region Allgäu unterwegs sein möchte, sollte auf eine gute Ausrüstung Wert legen. Außerdem sind gerade bei längeren Touren auch der entsprechende Sonnenschutz (Sonnenmilch und Sonnenbrille) und ausreichend Flüssigkeit wichtig.