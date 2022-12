Am Fellhorn bei Oberstdorf ist heute Vormittag offenbar eine Lawine abgegangen. Aktuell läuft ein großer Einsatz der Bergwacht. Was bisher bekannt ist.

21.12.2022 | Stand: 11:57 Uhr

Am Mittwochvormittag hat es am Fellhorn in Oberstdorf einen Lawinenabgang gegeben. Aktuell läuft ein Einsatz von Bergwacht und Rettungskräften.

Über das Ausmaß der Lawine und ob Menschen gefährdet wurden, ist noch nicht bekannt. Die Polizei bestätigte gegenüber all-in.de, dass am am Vomittag ein entsprechender Notruf bei der integrierten Leitstelle einging.

Lawinenabgang am Fellhorn heute - weitere Informationen folgen

Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.