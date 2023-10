So ändert sich der Lawinen-Lagebericht ab diesem Winter in Bayern

Wegen des Klimawandels ändert sich auch das Lawinenwarnsystem. Darum überarbeitet der bayerische Lawinenwarndienst für den anstehenden Winter seinen Lagebericht.

26.10.2023 | Stand: 04:24 Uhr

Die Faktenlage ist klar: Die Schneefallgrenze habe sich in den vergangenen 100 Jahren im Alpenraum um etwa 400 Meter nach oben verschoben, sagt Reto Knutti von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Und selbst im besten Fall eines wirksamen und ernsthaften Klimaschutzes, seien bis zum Jahr 2050 weitere 400 Meter Anstieg der durchschnittlichen Schneefallgrenze zu erwarten, so der Wissenschaftler. Das Klima war auch Thema bei einem Treffen des Lawinenwarndienstes auf dem Hochgrat bei Oberstaufen.

