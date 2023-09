Quereinsteiger als Lehrer? - Rektor sieht "Qualitätsverlust im Unterricht"

Es mangelt an Lehrerinnen und Lehrern. Das führt teils zu kuriosen Modellen, sagt ein Schulleiter. Etwa Quereinsteiger. Oder einer Prämie, die kaum was bringt.

13.09.2023 | Stand: 06:37 Uhr

Der erste Schultag ist geschafft – so viele Schülerinnen und Schüler wie seit Jahren nicht mehr starteten am Dienstag in das neue Schuljahr. 1,7 Millionen Kinder und Jugendliche sind es, die an Bayerns Schulen lernen. Woran es im Gegenzug langfristig fehlt, sind die Lehrkräfte.

Zum Schuljahresbeginn seien zunächst jedoch alle bayerischen Schulen mit Personal versorgt worden, heißt es vom Kultusministerium. Allerdings handelt es sich dabei nicht nur um ausgebildete Lehrer.

Neugablonzer Rektor muss mit Mangel an Lehrkräften jonglieren

Die Ministerien würden sich zwar Mühe geben, den Lehrermangel in den Griff zu bekommen, sagt Frank Hortig. Doch „manche Modelle sind kurios“. Hortig ist Personalrat und Referatsleiter Berufswissenschaft beim Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) Schwaben. Zudem ist er Rektor der Gustav-Leutelt-Schule in Neugablonz in Kaufbeuren. Es ist also Hortigs Beruf, mit dem Mangel an Lehrkräften zu jonglieren. Gerade jetzt zu Beginn des Schuljahrs.

Um fehlende Lehrkräfte an Mittelschulen auszugleichen, werden häufig Grundschullehrer eingesetzt, sagt Hortig. Von seinem Kollegium mit 60 Kräften unterrichten in diesem Schuljahr vier Grundschullehrer an der Mittelschule. Für Hortig stelle das kein großes Problem dar – die Gustav-Leutelt-Schule besteht ohnehin aus Grund- und Mittelschule. Der Standort bleibt für die Lehrkräfte damit gleich.

Studenten, Produktmanager, Ingenieure - Quereinsteiger kommen fast überall zum Einsatz

Doch auch in diesem Schuljahr unterrichten in Neugablonz Lehrkräfte, die entweder Quereinsteiger sind, oder ihr Studium noch gar nicht abgeschlossen haben. Unter sogenannten Quereinsteigern sind laut Kultusministerium etwa Ingenieure oder Produktmanager, die an Schulen unterrichten. Derzeit werden sie an fast allen Schularten außer Grundschulen eingesetzt. Der Mangel würde so kompensiert werden, sagt Hortig.

Natürlich werde auch in diesem Schuljahr vor jeder Klasse eine Person stehen, die unterrichtet. Doch es sei wohl automatisch der Fall, dass mit den vielen Quereinsteigern ein Qualitätsverlust im Unterricht einhergehe, sagt Hortig. Und das, obwohl sicher nicht jeder Quereinsteiger per se schlechter sei, betont der Schulleiter. Dennoch würden Lehrer fehlen, die es gelernt haben, zu unterrichten.

Lehrer warten immer öfter auf Wunschstelle

Dass es zu wenig Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen gibt, sei seit Jahren so, sagt auch Peter Hackenberg. Er ist stellvertretender Landesvorsitzender des Bayerischen Schulleiterverbands und Schulleiter einer Grund- und Mittelschule im Unterallgäu. Es gebe immer mehr Lehrkräfte, die nicht mehr bereit sind, für ihren Beruf umzuziehen. Stattdessen würden sie lieber abwarten, bis ihre Wunschstelle frei werde. Der Lehrermangel sei zu einer Generationenfrage geworden. Jüngeren Lehrkräften sei die „Work-Life-Balance“ wichtiger geworden.

Der Freistaat beschloss bereits Anfang des Jahres, gegen den Lehrermangel mit Geld anzukämpfen. Mit einer einmaligen Prämie in Höhe von 3000 Euro will die Politik Lehrer in Regionen locken, die einen besonders großen Bedarf an Lehrkräften haben. Das sorgte bundesweit für Kritik.

Das Kultusministerium veröffentlichte eine Liste, in welchen Regionen die Prämie gezahlt wird. In Schwaben gehören der Landkreis Unterallgäu und die Stadt Memmingen dazu. Betroffen sind Grund- und Mittelschulen. Doch verbessert habe die Prämie die Situation im Unterallgäu und in Memmingen nicht, sagt Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner. Das Geld sei für Betroffene zweitrangig.

Persönliche Gründe wichtiger als Geld: Unterallgäu hadert mit Nichtantritten

Persönliche Gründe spielten eine wichtigere Rolle – also wenn beispielsweise jemand aus Memmingen kommt, dort seinen Lebensmittelpunkt hat und nach dem Studium wieder zurückkehren möchte. Warum das westliche Unterallgäu und Memmingen bei Lehrkräften weniger nachgefragt wird? Das liege auch daran, dass die nächsten Universitäten in München und Augsburg seien und angehende Lehrkräfte dann eher diese Regionen als Wunschstellen angeben würden, sagt Hörtensteiner.

So sei auch zu erklären, dass etwa 30 Prozent der Nichtantritte bei Neueinstellungen in Schwaben, also Lehrer, die ihre Stelle nicht annehmen, den Schulamtsbezirk Unterallgäu/Memmingen beträfen. Um die Folgen des Lehrermangels aufzufangen, werden Klassen zusammengelegt oder zusätzliche Sportstunden nicht angeboten. „Am Basisunterricht wird aber nicht gerüttelt“, betont Hörtensteiner.

Die Politik sucht weiter nach Lösungen. Sie will etwa Lehrer überzeugen, später in Rente zu gehen.