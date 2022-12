Allgäuerin nach Flughafen-Protest erneut in Gewahrsam

Die Aktivisten der "Letzten Generation" sind am Donnerstag auf das Rollfeld des Flughafens München gelangt. Eine Frau aus dem Allgäu war Teil der Protestaktion.

09.12.2022 | Stand: 11:38 Uhr

Nach den Protesten der Gruppe "Letzte Generation" am Flughafen München am Donnerstag ist eine Allgäuer Aktivistin nach Informationen unserer Redaktion bis zum 17. Dezember in Gewahrsam gekommen. Erst am Mittwochmorgen sei die Allgäuerin aus dem Gewahrsam entlassen worden - wegen Protesten am Dienstag, sagte ein Sprecher der Gruppierung.

Wie ein inhaftierter Aktivist aus Kempten im AZ-Interview jüngst schilderte, lässt er sich durch die Präventivhaft nicht vom Demonstrieren abhalten. So anscheinend auch die Allgäuer Aktivistin aus Buchenberg im Oberallgäu. Sie ist bereits nach Informationen unserer Redaktion bereits an mehreren Protestaktionen aktiv beteiligt gewesen, so etwa auch bei den Protesten auf dem Brandenburger Tor.

Letzte Generation in München: Die Klima-Aktivisten sperren Straßen in und um München

Die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" demonstrieren nach einer kurzen Pause im Sommer nun wieder häufig - mit Schwerpunkten in Berlin und München. So kam es in der vergangenen Woche zu mehreren Protestaktionen auf Straßen und Autobahnen in und um München. Die Autobahn A9 musste zwischenzeitlich gesperrt werden, weil sich Protestierende dort festgeklebt haben.

Mit ihren Blockadeaktionen oder durch Attacken auf Kunstwerke sorgt die Gruppe derzeit immer wieder für Schlagzeilen. Die Aktivisten wollen damit auf die Zerstörung der Umwelt und den Klimawandel aufmerksam machen. Die Proteste treffen bei Bürgerinnen und Bürgern teils auf Verständnislosigkeit und auch Aggression, wie etwa bei der Straßenblockade an der B12 in Kempten.

