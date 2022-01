„Diese Menschen sind im Alltag wirklich eingeschränkt“ - Ärzte aus dem Allgäu über Long Covid

Immer wieder wird über harte Coronaverläufe berichtet. Auch nach einem milden Verlauf können Probleme bleiben – die auch Mediziner im Allgäu herausfordern.

04.01.2022 | Stand: 21:11 Uhr

Intensivstation, Beatmung, wochenlange Rehabilitation: Dieser Verlauf einer Coronainfektion dürfte für die meisten das schlimmstmögliche Szenario darstellen. Tatsächlich erleben viele Infizierte aber keinen schweren Verlauf – Langzeitfolgen drohen trotzdem. Man gehe davon aus, dass etwa 15 Prozent der Corona-Patienten Long Covid bekommen, erklärt Philipp Meyn, Chefarzt der Pneumologie an den Fachkliniken Wangen.

Als Long-Covid-Syndrom werden längerfristige Beschwerden bezeichnet, die nach einer Corona-Erkrankung andauern oder neu auftreten. Dies könnte sogar noch häufiger der Fall sein, als angenommen. „Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein, da die Diagnostik sehr schwer ist“, warnt Meyn. Das liegt unter anderem an den Symptomen, die Patienten verspüren.

Long Covid: Schlafstörungen und Konzentrationsprobleme schwer messbar

Gerade nach einem leichten Verlauf treten Meyn zufolge häufig Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme oder ein Erschöpfungssyndrom auf. Dafür gebe es, anders als bei Organschäden beispielsweise an der Lunge, aber keine Messmethode. So seien Lungenfunktion und Blutgaswerte dieser Patienten häufig normal.

Das Phänomen ist auch in Allgäuer Rehakliniken sichtbar. „Die Hälfte der Covid-Reha-Patienten bei uns hat einen leichten Verlauf gehabt“, sagt Andreas Wagner, Pneumologe an der Alpcura Fachklinik Allgäu in Pfronten, einer Rehaklinik mit den Schwerpunkten Pneumologie und Psychosomatik. Von diesen Patienten habe ein Drittel langfristig mit Problemen zu kämpfen, sagt Wagner. „Leider ist nicht ausreichend durchgedrungen, welche Konsequenzen auch ein leichter Verlauf haben kann.“

Frauen häufiger betroffen als Männer

Dabei trifft Long Covid offenbar vor allem Menschen, die mitten im Berufs- und Familienleben stehen. „Bei Menschen zwischen 30 und 50 Jahren tritt die Krankheit am häufigsten auf, Frauen sind außerdem öfter betroffen als Männer“, erklärt Meyn. Woran das liegt, sei noch unklar. Die Auswirkungen können für Betroffene aber gravierend sein.

Long Covid: "Wissenszuwachs in vergangenen Monaten enorm"

„Die Patienten können nicht mehr durcharbeiten, sondern sind nach zwei Stunden fix und fertig“, sagt Meyn. „Wenn man 45 Jahre alt ist, eine Familie hat, ein Haus abbezahlt und dann für Monate außer Gefecht ist, da bricht ein ganzes Lebensmodell zusammen“, warnt Wagner. Gerade für Menschen in hoch spezialisierten Berufen oder an gefährlichen Arbeitsplätzen sei die Erkrankung ein Risiko. So berichtet Wagner von einer Patientin, die in der Qualitätskontrolle arbeitet – und sich nun nicht mehr lange genug konzentrieren könne. „Diese Menschen sind im Alltag wirklich eingeschränkt, das bessert sich auch nur langsam“, sagt Wagner.

Nach sechs Monaten nur noch zwei bis fünf Prozent betroffen

Für Patienten und Mediziner wird das zur Herausforderung. Bei ehemals schwer Erkrankten könne man Wagner zufolge mit Atemtherapie und Training viel tun. Bei Problemen wie Erschöpfungszuständen ist die Therapie aber komplex und interdisziplinär. „Wir machen hier Gedächtnis- und Konzentrationstraining und ziehen eine Psychologin hinzu“, sagt Wagner. „Für uns Mediziner ist es frustrierend, nicht direkt helfen zu können“, sagt auch Meyn. Long Covid zeigt dabei ein Problem des Gesundheitswesens auf: Dort werden laut Meyn vor allem Leistungen vergütet, „mit dem Patienten zu reden, wird dagegen kaum honoriert“.

Dabei helfe das in diesem Fall am meisten – denn für Betroffene ist laut dem Wangener Chefarzt besonders eines wichtig: Sich einzugestehen, dass man die Situation nicht ändern kann – es aber besser wird. „Denn nach sechs Monaten haben nur noch zwei bis fünf Prozent der Erkrankten Long Covid“, sagt Meyn. Für den Einzelnen sei das dennoch gravierend – und das Risiko „nicht so klein, dass man sagen könnte, dass es einen sowieso nicht treffen wird“. (Lesen Sie auch: Covid-Erkrankte auf der Intensivstation - "Ich war mir sicher, ich würde sterben")

