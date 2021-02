Das sind die zehn außergewöhnlichsten Gipfel im Allgäu und der Region

Diese Berge im Allgäu und in Bayern sind der Hit - nicht nur in Corona-Zeiten. Ein Überblick für alle, die nicht nur die Zugspitze kennen wollen.

18.02.2021 | Stand: 08:13 Uhr

Wieder einmal auf einem Aussichtsberg und wieder der überwältigende Blick: auf ein Meer von weiteren Gipfeln. Wie viele es allein in den bayerischen Alpen sind, hat wohl niemand je gezählt. Vom Nebelhorn aus hat man sich einmal die Mühe gemacht: 400 weitere Berge sieht man vom Gipfel des Oberstdorfer Hausbergs, wenn die Sicht gut ist – von der Zugspitze bis zum Säntis in der Schweiz. In Corona-Zeiten werden viele bayerische Berge regelrecht überrannt von Menschenmassen. Doch es gibt auch immer noch ruhigere Ecken. Zum Zugspitz-Erstbesteigungsjubiläum haben wir zehn bayerische Berge ausgesucht und kurz porträtiert.