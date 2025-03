„Macht die Horrorfarm endlich dicht“: Mehr als 500 Menschen demonstrieren in Bad Grönenbach

Über 500 Leute versammelten sich am Freitagnachmittag in Bad Grönenbach, um ihren Unmut zu zeigen. Auf einem Hof im Unterallgäu soll es erneut zu Verstößen gegen den Tierschutz gekommen sein. Erst vergangene Woche hatte es an drei Hofstellen eines Betriebes Durchsuchungen gegeben. Die Organisation Soko Tierschutz hatte Anzeige gegen die Betreiber erstattet.

Mehr als 500 Teilnehmer bei Mahnwache vor Milchviehbetrieb in Bad Grönenbach

Zur Demonstration waren jedoch nicht nur Tierschützer gekommen. Unter den Versammelten waren Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen eine schlechte Tierhaltung aussprechen wollten, berichtet unser Reporter vor Ort. Die Mahnwache stand unter dem Motto „Schluss jetzt! Macht die Horrorfarm endlich dicht!“.

90 Minuten lang standen die Demonstranten an einer Reihe aneinandergereiht da - bei kalten drei Grad Außentemperatur. Reden wurden keine gehalten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer standen schweigend und mit ernster Miene in Bad Grönenbach.

Prozess gegen Landwirte nach Allgäuer Tierskandal steht noch aus

Der Betrieb in Bad Grönenbach war bereits 2019 wegen Verstößen gegen den Tierschutz in die Schlagzeilen geraten.

Zwei ehemalige Angestellte des Betriebes sind wegen der Vorwürfe aus dem 2019 aufgekommenen Tierskandal bereits zu Geldstrafen verurteilt worden. Der Prozess gegen die beiden Betreiber steht noch aus. Wann er startet, ist derzeit noch nicht klar, sagt ein Sprecher des Memminger Landgerichts.