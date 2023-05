4,7 Mio. Euro sollen ins Marktoberdorfer Feuerwehrhaus fließen

Das Marktoberdorfer Feuerwehrgerätehaus soll für viel Geld saniert werden. Doch das ist nicht das einzige spannende Thema, das der Stadtrat am Montag behandelt.

15.05.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Die Erweiterung und Sanierung des Feuerwehrhauses in Marktoberdorf ist ein Hauptthema der Marktoberdorfer Stadtratssitzung, die am Montag, 15. Mai (Beginn: 18.30 Uhr), im großen Sitzungssaal des Rathauses stattfindet. Bei dem 4,7-Millionen-Euro-Vorhaben geht es um einen Anbau der Fahrzeughalle in Richtung Süden. „Es wird mehr Platz für den Fuhrpark benötigt“, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell und verweist auf ein seit 2015 geltendes Fahrzeugkonzept der hiesigen Wehren. (Lesen Sie auch: Allgäuer Experte warnt: "Nie allein zum Bergklettern!")

