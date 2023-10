Allgäuer Filmkunstwochen: Jetzt schlägt's 13

Zum 13. Mal finden die Allgäuer Filmkunstwochen statt. Das Veranstaltungsteam hat sich vergrößert. Mit dabei sind (von links): Kai Erfurt mit dem Filmhaus Huber in Türkheim, Florian Stiglhofer mit dem Kurfilmtheater in Oberstdorf und Monika Schubert mit der Filmburg in Marktoberdorf. Nicht auf dem Foto ist Rudolf Huber vom Filmhaus Huber in Bad Wörishofen. Er war auf der Filmkunstmesse in Leipzig.