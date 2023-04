Verloren am Bahnsteig: „Was soll ich denn jetzt machen?“

Wegen des bundesweiten Bahnstreiks müssen Pendler sich anderweitig organisieren. Auch in Marktoberdorf sind die Auswirkungen spürbar.

21.04.2023 | Stand: 15:30 Uhr

Eine junge Frau steht verloren am Bahnsteig und blickt auf ihr Handy. Normalerweise fährt die 18-Jährige mit dem Zug zur Arbeit nach Kaufbeuren. Aber an diesem Tag stehen die Züge still. Denn der Tarifstreit bei den Eisenbahnen geht in die nächste Runde. Am Freitag hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) eine neue bundesweite Streikwelle im Regional- und Fernverkehr angekündigt. Zwischen 3 Uhr morgens und 11 Uhr legen die Bahnmitarbeitenden ihre Arbeit nieder. (Lesen Sie auch: Bahnstreik heute im Allgäu - wann und wo wird gestreikt?)

Durchsage am Gleis: "Wir bitten, die Ausfälle zu entschuldigen"

Davon bleibt auch Marktoberdorf nicht verschont. Am Bahnhof parkt ein Zug auf Gleis Eins mit der Aufschrift „Zug endet!“. Alle paar Minuten ertönt eine Durchsage, die auf die gestrichenen Verbindungen hinweist: „Wir bitten, die Ausfälle zu entschuldigen.“ Der Grund wird nicht genannt. „Was soll ich denn jetzt machen?“, sagt die 18-Jährige halblaut. Mit den Busfahrplänen kennt sie sich nicht aus, sie hofft, dass eine Arbeitskollegin sie abholen kann.

Bereits Ende März streikten sowohl die Eisenbahner, als auch die Busunternehmen. Das wirkte sich auf die Marktoberdorfer Schulen aus, die sehr spontan auf die Busausfälle reagieren mussten. Die Schulleiter der weiterführenden Schulen blicken diesmal gelassen auf den Streik. „Aus den bisherigen Erfahrungen rechnen wir mit keinen nennenswerten Beeinträchtigungen des Schulbetriebs“, sagt Hermann Brücklmayr, Direktor des Marktoberdorfer Gymnasiums.

Marktoberdorfer Schulen haben die Eltern vorab über den Streik informiert

Man habe vorab die Eltern informiert und sie gebeten, Fahrgemeinschaften zu bilden, falls ein Transport zu Schule notwendig sein sollte, sagt Florian Klemm, Schulleiter der Staatlichen Realschule in Oberdorf. Für die Organisation von Ersatzbussen sei das Landratsamt zuständig. Die sind laut Schulleiter aber nicht nötig.

„Es wird keine Unterrichtsausfälle geben, weil die Lehrkräfte keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzen“, sagt der Rektor der Mittelschule, Stefan Schweidler. Etwa 30 bis 40 Schülerinnen und Schüler seien auf die Bahn angewiesen. Auch hier habe die Schule vorab die Eltern über die Situation informiert.

