Die Zielgerade beim Bau der Ortsumfahrung von Ruderatshofen rückt näher. Wie eine Brücke millimetergenau eingeschoben wurde und wann die Arbeiten zu Ende sind.

10.11.2022 | Stand: 18:15 Uhr

„Es war Millimeterarbeit, die insgesamt etwa fünf Stunden in Anspruch genommen hat.“ Mit diesen Worten beschreibt eine Sprecherin der Deutschen Bahn den Einschub der neuen Brücke bei Ruderatshofen. Die Bauarbeiten fanden im Zuge der neuen Ortsumfahrung OAL7 von Ruderatshofen statt – ein weiterer Meilenstein bei einem der größten Bauprojekte, die der Landkreis Ostallgäu je in Angriff genommen hat. (Lesen Sie mehr über die einzelnen Bauabschnitte: Ortsumfahrung Ruderatshofen: Die Entlastung ist endlich in Sichtweite)

