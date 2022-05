Beim Abbiegen anderes Auto übersehen: Zusammenstoß in Lengenwang

Eine 72-Jährige Fahrerin ist beim Einbiegen auf eine Straße in Lengenwang mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Was die Ursache dafür ist.

19.05.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Eine 72-Jährige Autofahrerin ist am Mittwochmittag in Lengenwang (Ostallgäu) mit dem Wagen eines 61-Jährigen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wollte sie von einem Grundstück nach rechts in Richtung Süden auf die Seeger Straße einbiegen. (Lesen Sie dazu auch: 75-jähriger Autofahrer übersieht anderes Fahrzeug: Zusammenstoß in Ruderatshofen)

Vorfahrt missachtet

Die Frau übersah beim Abbiegevorgang das andere Auto und stieß aus diesem Grund mit ihm zusammen. Keiner der beiden verletzte sich, doch ein Sachschaden in Höhe von 9.000 Euro entstand.

Lesen Sie auch: Autofahrerin übersieht Motorradfahrer bei Geisenried: 19-Jähriger schwer verletzt