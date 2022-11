Weihnachtsmarkt in Lengenwang: Das sollten Sie zur Bethlehemer Dorfweihnacht wissen

Vom 2. bis zum 4. Dezember soll in Lengenwang (Ostallgäu) 2022 die zehnte Bethlehemer Dorfweihnacht stattfinden. Alle Infos im Überblick.

10.11.2022 | Stand: 09:53 Uhr

Die Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang wurde 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt. 2022 soll der Weihnachtsmarkt allerdings wieder stattfinden - zum zehnten Mal. In der Bahnhofstraße sollen 25 Stände aufgebaut werden. Vorsicht: Der Markt findet trotz seines Namens nicht im Lengenwanger Ortsteil Bethlehem statt, der bis auf seinen Namen nicht viel mit der Weihnachtsgeschichte zu tun hat.

Alle Infos zu Öffnungszeiten, Programm und Weihnachten in Lengenwang finden sie hier. In diesem Artikel beantworten wir folgende Fragen rund um die Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang:

Wann ist die Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang?

Was ist bei der Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang geboten?

Wo kann ich ich in Lengenwang parken?

Steckbrief: Die Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang

Name: Bethlehemer Dorfweihnacht Lengenwang

Ort: 87663 Lengenwang, Dorfmitte (Bahnhofstraße 8)

Termin: 2. bis 4.12.2022

Umfang: 25 Stände mit Kunst- und Genusshandwerk, Getränken und Speisen

Öffnungszeiten: Wann findet die Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang statt?

Die Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang soll 2022 nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfinden. Und zwar von 2. bis 4. Dezember in der Dorfmitte Lengenwangs (Bahnhofstraße 8). Die Öffnungszeiten:

Freitag, 2. Dezember 2022 von 17 bis 21 Uhr

von 17 bis 21 Uhr Samstag, 3. Dezember 2022 von 15 bis 20 Uhr

von 15 bis 20 Uhr Sonntag, 4. Dezember 2022 von 13 bis 21 Uhr

Programm: Was ist bei der Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang geboten?

25 Aussteller, die überwiegend aus der Gemeinde kommen, bieten ihre Waren an: Handwerkskunst, Geschenkideen, Bastelarbeiten, Keramik, Strickwaren, Schmuck, Honig, Liköre, Öle, Tee, usw. Auch altes Handwerk wie die Wollspinnerei, die Weberei und das Weidenflechten gibt es zu begutachten und zu kaufen. Verschiedene Getränke und Speisen sowie süße Naschereien werden ebenfalls vor Ort angeboten.

Am Freitag, 2. Dezember eröffnet Pfarrer Schnabel um 17 Uhr mit den Alphornbläsern und der Musikkapelle Lengenwang die Bethlehemer Dorfweihnacht.

Lesen Sie auch

Weihnachtsmärkte 2022 im Allgäu Die ersten Termine stehen fest: Das sind die Weihnachtsmärkte 2022 im Allgäu

Die Musikkapelle Lengenwang begleitet den Weihnachtsmarkt am Freitag und Sonntag, die Singgruppe "Andiamo" am Samstag. Am Sonntag, den zweiten Advent veranstaltet die Musikkapelle Lengenwang außerdem das Konzert „Adventsklänge“ in der Pfarrkirche St. Wolfgang (ab 14.30 Uhr).

Der Nikolausbesuch findet am Samstag, 3. Dezember m 18 Uhr statt, das Klausentreiben um 20 Uhr.

Kinder können am Samstag, 15 bis 17 Uhr, sowie am Sonntag, 14 bis 16 Uhr Stockbrot backen.

Das Programm im Überblick

Freitag 2. Dezember

17 Uhr: Eröffnung mit Pfarrer Schnabel

Samstag 3. Dezember

15 - 17 Uhr Stockbrotbacken für die Kinder

18 Uhr: Nikolausbesuch

20 Uhr: Klausentreiben

Sonntag, 4. Dezember

14.30 Uhr: Konzert "Adventsklänge" der Musikkapelle in der Pfarrkirche Lengenwang

14 - 16 Uhr Stockbrotbacken für die Kinder

Wo kann ich in Lengenwang parken?

Direkt am Bahnhof befindet sich ein (Wander-) Parkplatz. Weihnachtsmarkt-Besucherinnen und Besucher können außerdem an allen öffentlichen Stellplätzen rund um das Gelände parken.

Anreise: Wie komme ich zur Bethlehemer Dorfweihnacht in Lengenwang?

Wer nicht mit dem Auto zur Bethlehemer Dorfweihnacht kommt, kann auch mit dem Zug zum nahegelegenen Bahnhof in Lengenwang anreisen. (Reiseauskunft bei der Deutschen Bahn). Zudem können die Besucherinnen und Besucher mit dem Bus zum Weihnachtsmarkt kommen (Fahrplanauskunft bei der Mona Allgäu). Die nächstgelegene Haltestelle ist der Bahnhof.

Wann die anderen Weihnachtsmärkte im Allgäu sind, erfahren Sie hier in unserer Übersicht.