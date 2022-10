"Blecherner Alex" aus Huttenwang verarbeitet Panzerbolzen, Amethysten und Basiliskenhaut

Der „Blecherne Alex“ in Huttenwang hat seine Messerschmiede maschinell aufgerüstet. Warum der 47-jährige Schmied mit Vorliebe Panzerbolzen umschmiedet.

18.10.2022 | Stand: 20:37 Uhr

Kling, klong. Es klirrt, als Alex Schmidt in seiner Messerschmiede den Hammer mit Wucht auf ein Stück rot-glühenden Stahl haut. Die gasbetriebene Esse ist angeheizt, denn das Eisen muss man schmieden, solange es heiß ist. Es geht zur Sache bei dem 47-Jährigen, den wir vor 15 Monaten schon einmal trafen. Doch was ist das? Plötzlich knallt es ohrenbetäubend, mehrmals hintereinander in rascher Schlagzahl. „So klingen meine neuen Schätze – Brutus und Brunhilde“, sagt der breitschultrige, bärtige Schmied. Er zeigt grinsend auf zwei große alte Maschinen, sogenannte Federhämmer.

